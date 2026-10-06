Así era de joven Mike Amigorena: las fotos del famoso actor argentino

Mike Amigorena nació en Mendoza y desde joven comenzó a acercarse a distintas disciplinas artísticas que marcaron sus primeros pasos en la actuación.

Mike Amigorena es uno de los actores argentinos que logró construir una trayectoria versátil entre la televisión, el teatro y la música. Nacido en Mendoza, comenzó su recorrido artístico durante la década de 1990 y, con los años, se convirtió en una figura reconocida por sus personajes y su particular estilo.

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Mike Amigorena: sus primeros años en Mendoza

Mike Amigorena, cuyo nombre de nacimiento es Ricardo Luis, nació el 30 de mayo de 1972 en Maipú, Mendoza. Desde joven mostró interés por las disciplinas artísticas y comenzó a formarse en distintas academias y talleres vinculados con la actuación.

Su preparación fue variada y se extendió por diferentes técnicas de interpretación. A lo largo de su formación pasó por espacios dedicados al arte dramático y también participó en talleres de clown, juglares y máscaras neutras.

Esa búsqueda de diferentes recursos actorales fue una de las características que marcaron sus primeros años dentro del ambiente artístico y que luego se reflejarían en los distintos personajes que interpretó.

El actor inició su carrera profesional en el teatro y rápidamente comenzó a destacarse por su versatilidad sobre los escenarios.

El debut de Mike Amigorena como actor

La carrera profesional de Mike Amigorena comenzó en 1998, cuando participó de la obra teatral Despertar de Primavera. El teatro fue uno de los primeros espacios en los que pudo desarrollar su trabajo y ganar experiencia frente al público.

Su trayectoria sobre las tablas continuó con diferentes producciones. Entre ellas se destacó Shakespeare Comprimido, trabajo por el que recibió el premio ACE 2005 como Mejor Actor Novel. A partir de entonces, su nombre comenzó a ganar mayor presencia en el ámbito artístico argentino, mientras alternaba proyectos teatrales con oportunidades en televisión.

Además de la actuación, Mike Amigorena desarrolló una faceta musical con diferentes bandas, proyectos solistas y propuestas creativas.

Las series y novelas que marcaron su carrera

Durante su trayectoria, Mike Amigorena participó en más de 35 producciones televisivas. Entre las primeras apariciones que contribuyeron a instalarlo frente al público se encuentran Sos mi vida, Sin código, El Capo, Una familia especial y Los vecinos en guerra.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2008 con Los Exitosos Pells. La serie cómica se estrenó en noviembre de ese año y significó su primer papel protagonista en televisión.

La ficción tuvo una gran repercusión y permitió que Amigorena alcanzara un nivel de reconocimiento mucho mayor. Su interpretación se convirtió en uno de los trabajos más recordados de su recorrido televisivo.

Su llegada a la televisión le permitió interpretar personajes en distintas ficciones hasta alcanzar mayor reconocimiento con uno de sus papeles más recordados.

Mike Amigorena y su faceta como músico

Además de la actuación, Mike Amigorena desarrolló una carrera vinculada con la música. El artista se desempeñó como vocalista de distintas bandas y proyectos, entre ellos Ambulancia, agrupación formada en 2009, y Mox.

Su interés por la música también se trasladó a trabajos individuales. En 2019 presentó Daä, un proyecto discográfico que reflejó otra de sus facetas creativas.

A esto se sumaron propuestas conceptuales como Jubilandia, que ampliaron su recorrido artístico más allá de la actuación. Así, las imágenes de su juventud permiten observar los primeros años de una carrera que posteriormente se expandió hacia distintos ámbitos del espectáculo argentino.