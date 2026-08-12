Así es la casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: las fotos

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto atraviesan una nueva etapa en su relación después de dar un importante paso en su vínculo: comenzaron a convivir. La pareja, que celebró recientemente dos años de noviazgo, mostró en redes sociales algunos de los ambientes del departamento que eligieron para compartir su vida cotidiana.

La casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

El departamento elegido por Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se destaca por una estética cálida, luminosa y minimalista. Las primeras imágenes que compartieron permitieron conocer algunos de los espacios principales y dejaron en evidencia una decoración basada en tonos neutros, materiales naturales y objetos con valor personal.

La madera ocupa un lugar importante dentro del hogar y aparece tanto en el piso como en distintos muebles. A esto se suma la presencia de plantas y elementos decorativos que aportan calidez sin sobrecargar los ambientes.

La pareja encontró la propiedad después de un período de búsqueda y finalmente decidió instalarse allí para comenzar esta nueva etapa de convivencia.

El living se destaca por sus pisos de madera en espiga

Cómo es el living de la pareja

Uno de los espacios que más llamó la atención en las fotografías es el living. El ambiente cuenta con pisos de madera colocados en espiga y paredes en tonos claros, una combinación que favorece la luminosidad y genera una sensación de amplitud.

Una de las piezas centrales del sector es un sillón gris ubicado sobre una alfombra clara. Frente a él se encuentra una mesa ratona de vidrio con una estructura de diseño, mientras que distintos almohadones completan una propuesta informal y confortable.

Sin embargo, uno de los elementos que más personalidad le aporta al ambiente es una amplia biblioteca blanca. El mueble ocupa prácticamente toda una pared y está repleto de libros, lo que también refleja uno de los intereses que forman parte de la vida cotidiana de los actores.

Los detalles naturales que eligieron para decorar

Las plantas también tienen un papel destacado en la decoración del departamento. En distintos sectores pueden verse especies ubicadas en macetas de cerámica y acompañadas por objetos decorativos.

Una de las imágenes permitió observar una biblioteca flotante de madera utilizada para colocar plantas y diferentes adornos. La elección de estos elementos refuerza el estilo natural que predomina en la vivienda.

La combinación de madera, vegetación, textiles claros y luz natural genera una atmósfera acogedora, mientras que la ausencia de colores estridentes mantiene la estética minimalista del departamento.

Las plantas, los materiales naturales y los textiles en tonos claros aportan calidez a los distintos ambientes

El comedor y el gran ventanal

Otro de los espacios que quedó registrado en las publicaciones de la pareja es el comedor. Allí se encuentra una mesa de madera de diseño sencillo acompañada por sillas a juego.

El ambiente está conectado visualmente con el living y cuenta con un gran ventanal que permite el ingreso de luz natural. Esta característica ayuda a integrar los distintos sectores y hace que el departamento se perciba como un espacio abierto y fluido.

Entre las imágenes también apareció la gata de Débora Nishimoto, que fue retratada descansando sobre el parquet y aportó una escena cotidiana al recorrido por el nuevo hogar.

Un gran ventanal conecta visualmente el comedor con el resto de la vivienda

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto confirmaron la convivencia

La confirmación de la mudanza llegó durante una función especial de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. En diálogo con MShow de Ciudad Magazine, Lamothe contó: “Nos mudamos hace una semana”. Por su parte, Débora Nishimoto expresó su felicidad por el cambio. “Una emoción total”, manifestó al referirse a esta nueva etapa.

La actriz también explicó que encontrar el departamento llevó tiempo, aunque finalmente apareció el lugar que buscaban. “Lo buscamos tanto que terminó apareciendo un departamento perfecto como tenía que ser. Estamos chochos. La verdad que sí”, aseguró.

Así, después de dos años de relación, la pareja comenzó una convivencia marcada por un hogar de estilo simple, cálido y personalizado.