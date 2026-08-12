Así es la casa de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en Rosario: las fotos

La mansión de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso se encuentra dentro de un exclusivo barrio privado de Funes, a pocos kilómetros de Rosario.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso encontraron en Funes, a pocos kilómetros de Rosario, el lugar elegido para disfrutar de la vida familiar durante sus regresos a la Argentina. La propiedad se destaca por sus espacios amplios, grandes ventanales y una decoración de líneas simples, además de un imponente sector exterior.

Dónde está la casa de Ángel Di María en Rosario

La mansión de Ángel Di María está ubicada en Funes, una ciudad situada a unos 20 kilómetros al oeste de Rosario, conocida por sus espacios verdes y su entorno residencial. La pareja eligió el barrio privado Funes Hills San Marino, uno de los sectores más exclusivos de la zona.

La ubicación también resulta estratégica para el futbolista debido a la cercanía con Rosario y sus actividades profesionales. En el mismo barrio privado tiene una propiedad Lionel Messi, amigo y compañero de Di María durante buena parte de su carrera.

La familia cuenta con la vivienda desde hace varios años. Durante distintas etapas, la casa fue utilizada especialmente para pasar las fiestas de fin de año y disfrutar de períodos de descanso en familia.

El living de la propiedad se caracteriza por los tonos neutros, los grandes ventanales y una decoración de líneas simples y modernas.

Cómo es el living de la mansión

Uno de los principales ambientes de la propiedad es el living, donde sobresale una gran mesa negra rodeada por sillas transparentes. El mobiliario y las paredes mantienen una paleta de colores neutros que aporta una apariencia elegante sin perder el estilo relajado.

La arquitectura sigue esa misma línea. La vivienda presenta líneas rectas, espacios sin desniveles y grandes ventanales que conectan visualmente los ambientes interiores con el jardín.

La propiedad combina una arquitectura moderna con ambientes amplios y luminosos

Los vidrios ocupan un lugar central en el diseño de la casa, ya que permiten que la luz natural ingrese durante buena parte del día. Además, la relación directa con el exterior genera una sensación de amplitud en los diferentes sectores.

La cocina y los dormitorios de la familia Di María

La cocina mantiene el predominio de los tonos claros. Cuenta con electrodomésticos modernos, amplias alacenas y muebles bajo mesada que permiten aprovechar el espacio disponible.

Una campana de aluminio rompe con la uniformidad de los colores y suma un detalle distintivo dentro del ambiente. El resultado es un sector funcional que conserva la estética sencilla presente en el resto de la vivienda.

En la planta alta se encuentran los dormitorios. Los ambientes son amplios y disponen de vestidores y baños en suite, lo que permite que cada integrante de la familia tenga un espacio privado.

Además, las habitaciones tienen acceso a un balcón perimetral con vista al jardín. De esta manera, el diseño vuelve a priorizar la conexión entre el interior de la casa y los espacios verdes que la rodean.

La piscina es la protagonista del jardín

El sector exterior es uno de los grandes atractivos de la propiedad de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso. Allí se encuentra una enorme piscina rodeada por un jardín cuidadosamente mantenido.

La enorme piscina rodeada de un amplio jardín es uno de los espacios más destacados de la casa y un punto de encuentro para la familia.

Durante los meses de verano, este espacio se convierte en uno de los principales puntos de encuentro para la familia y sus amigos. La amplitud del terreno permite disfrutar de distintas actividades al aire libre y aprovechar el entorno natural de Funes.

La vivienda fue adaptada con el paso del tiempo para acompañar el regreso de Di María a la Argentina. Antes de instalarse nuevamente en el país, el futbolista realizó modificaciones decorativas y funcionales con el objetivo de que su familia pudiera sentirse cómoda en la casa.

Así, la mansión combina una arquitectura moderna y luminosa con ambientes espaciosos y un gran jardín, en una zona residencial elegida por varias figuras del fútbol argentino.