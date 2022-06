Vuelve "Only Murders in the Building", la comedia de misterio que se ríe del "true crime"

25 de junio, 2022 | 19.33

"Only Murders in the Building", la aclamada serie de comedia y misterio protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez como un trío de vecinos fanáticos de los podcast del género "true crime" que deciden producir uno propio investigando un homicidio en su edificio, regresa este martes a la plataforma de Star+ con su segunda temporada. La nueva entrega sigue luego del gancho final con el que terminó la temporada pasada, tras la sangrienta muerte de la tiránica Bunny Folger, la presidenta del consorcio del edificio Arconia de Nueva York. Luego de que Charles (Martin), Oliver (Short) y Mabel (Gomez) se convirtieran en una sensación para la pequeña pero comprometida comunidad de los podcast de crímenes reales, al desentrañar el asesinato de un vecino que la policía había etiquetado erróneamente como suicidio, el trío queda en el lugar equivocado y en el momento inoportuno y resulta sospechado del crimen de Bunny. Ahora deberán trabajar para desenmascarar al verdadero autor para salvarse a sí mismos, mientras lidian con otras dos nuevas complicaciones: ellos mismos son el objeto del podcast de la competencia y tienen que soportar que un grupo de vecinos crean que ellos son los asesinos. Cocreada por Steve Martin y John Hoffman (el autor de "Grace & Frankie"), la serie conquistó a espectadores y crítica en agosto de 2021 por su divertida propuesta que funciona como trama humorística de misterio, pero también en el nivel metadiscursivo como comentario sobre el furor que pasa en Estados Unidos el género del documental sobre crímenes verídicos en el rubro de los podcast. Una parodia que brilla más por sí misma que por las referencias que hace, y la química entre sus tres protagonistas, redondean una ficción que se ganó rápidamente la continuidad. Compuesta por 10 episodios de media hora, la nueva temporada está producida ejecutivamente por Martin, Hoffman, Short, Gomez y el creador de la reconocida "This Is Us", Dan Fogelman. Con información de Télam