The Hive vuelve a la Argentina y toca en Vorterix el 29 de noviembre

La banda sueca The Hives, conocida por su estilo punk y garaje rock, regresará a la Argentina luego de una pausa de nueve años, para ofrecer un recital en formato íntimo el 29 de noviembre en el porteño teatro Vorterix, donde presentará su nuevo disco “The Death Of Randy Fitzsimmons”.

The Hives tocó por el última vez en 2014, con un show en el Orfeo Superdomo de Córdoba y otro en el festival Personal Fest en Buenos Aires, donde se presentaron junto a Artic Monkeys, Echo & The Bunnymen, Calle 13, MGMT y Molotov, entre otros.

Formada en Fagersta en 1993, la banda está compuesta por Howlin' Pelle Almqvist (voz), Nicholaus Arson (guitarra líder), Vigilante Carlstroem (guitarra rítmica), Dr. Matt Destruction (bajo) y Chris Dangerous (batería).

Su debut oficial fue con el disco "Barely Legal" en 1997, pero fue con su segundo álbum, "Veni Vidi Vicious" (2000), que alcanzaron el éxito internacional gracias al sencillo "Hate to Say I Told You So".

La banda logró reconocimiento con sus eléctricos y potentes presentaciones en vivo e impronta retro, inspirado en los años 60.

A lo largo de su carrera, The Hives lanzó varios álbumes exitosos, como "Tyrannosaurus Hives" (2004) y "The Black and White Album" (2007).

Después de su vuelta al ruedo discográfico con "Lex Hives" en 2012, el grupo se tomó un largo receso, pero este año sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su primer álbum en más de una década, "The Death Of Randy Fitzsimmons", integrado por canciones enérgicas como "Countdown To Shutdown", "Stick Up" y "Crash Into The Weekend".

Con información de Télam