Puestas, charlas y teatro leído por los 400 años del "First Folio" de Shakespeare en el Rojas

Sesiones de teatro leído, ponencias, cursos y el montaje de "La Tempestad" forman parte de las "Jornadas Shakespeare" que se desarrollan en el Centro Cultural Ricardo Rojas bajo curaduría de Mónica Maffía, en conmemoración de los 400 años de la edición del "First Folio", que reunió por primera vez las obras teatrales de Shakespeare, evitando la desaparición de muchas de ellas.

El "First Folio", se publicó siete años después de la muerte de Shakespeare y fue elaborado por dos actores cercanos al inmenso poeta y dramaturgo, que reunieron las 36 obras teatrales de su autoría, "estableciendo un antes y un después en la cultura del mundo ya que garantizó la pervivencia y el conocimiento de obras enormes como 'Macbetch', 'Rey Juan', 'Cimbelino', y 'La tempestad', entre otras, que sino estarían perdidas", señaló a Télam Mónica Maffía, actriz, dramaturga, directora, traductora y especialista en la obra de Shakespeare de prestigio internacional.

"Son obras de inmensa gravitación -remarcó Maffía-, 18 de ellas solamente se conocieron a través del 'First Folio', no estaban publicadas originalmente y son enormes".

El "First Folio" fue publicado en Londres en 1623, siete años después de la muerte del dramaturgo, por los actores John Heminge y Henry Condell y comprendió originalmente 750 copias, de las que se calcula que 235 llegaron a la actualidad, la mayor parte incompletas.

"Noche de Reyes", "Julio César", "Medida por Medida", "Macbeth", "La Tempestad", son algunas de las obras del poeta inglés que no tuvieron edición previa y que podrían haberse perdido para siempre de no haber existido este "First Folio" que llevó por título "Comedias, Historias y Tragedias del Sr. William Shakespeare: Publicadas de acuerdo a las copias originales".

Las "Jornadas Shakespeare", que arrancaron el viernes pasado y se extenderán a lo largo de tres meses, son organizadas por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, a través del Rojas, con curaduría de Maffía.

Las actividades estarán concentradas en las 18 obras que se habrían perdido de no ser por la visión de los editores que llevaron a cabo su publicación en el "First Folio" y contarán con la participación de actores y actrices como Marcos Montes, Beatriz Spelzini, Iván Espeche, Daniel Miglioranza, Jorge Prado, Patricia Becker, Mercedes Olivera, y Pablo Tiscornia, entre otros, en el teatro leído.

Las próximas actividades comprenden la ponencia "Mellizos en la comedia de las equivocaciones", a cargo del doctor Horacio Soria, el viernes 28 a las 18 y una actividad de teatro leído de "Dos caballeros de Verona", mientras que el sábado 29 a las 17 se desarrollará el teatro leído de "Cimbelino".

Por su parte, los cursos virtuales y presenciales son "Una aproximación a la obra de William Shakespeare", por Lucas Margarit , los martes a las 17 desde el 9 de mayo; "La construcción del conflicto en obras de William Shakespeare", por Cecilia Lasa, los miércoles a las 19.30 a partir del 10 de mayo; y "Laboratorio de técnica para monólogos de Shakespeare", por Mónica Maffía, los viernes a las 18.30 a partir del 2 de junio.

En vida de Shakespeare se publicaron en formato de "cuartos", 18 de sus obras, mientras que el "First Folio" es un formato hasta entonces reservado a la Biblia, que propuso una antología de todos sus trabajos teatrales.

"Las jornadas no son solo para celebrar este libro irremplazable, sino que proponen un enfoque multidisciplinario, donde nos interesa visitar los textos que se hubieran perdido, pero también seguir apostando por la investigación, charlas y cursos dados por grandes académicos, que permiten también una iniciación en la obra de Shakespeare", destacó Maffía, miembro de la Academia de Artes Escénicas de España, libretista de ópera y conductora y directora del programa "Shakespeareana", que se emite por Radio UBA.

"Las Jornadas implican un concepto cultural donde además de la difusión de la obra de Shakespeare apuntamos a resaltar su gravitación a lo largo de cuatro siglos. En la práctica, distintas culturas se apropian de Shakespeare porque cada una siente que les habla directamente a ellas. Se trata de un autor que ha logrado tocar el nervio y desnudar el alma humana, además de que la fuerza de su pensamiento y la potencia de sus metáforas y poesía contribuyeron a la creación del lenguaje inglés, creando palabras que hasta entonces no existían como 'fariplay'", remarcó Maffía.

"La idea también es la de volver a las fuentes, en el sentido de trabajar sobre traducciones directas del original de Shakespeare, ya que a largo del tiempo, sus textos fueron modificados por modas, traducciones o versiones donde cada cual le agregó cosas de su propia cosecha y corremos el riesgo, muchas veces, de ver un refrito de Shakespeare antes que uno auténtico", señaló Maffía, destacada traductora del poeta al castellano.

"La idea -agregó- de que se puedan escuchar estos textos en algo más parecido al original en la puesta de 'La tempestad' y en las obras de teatro leído permitirá acercar este Shakespeare a nuevos públicos para que puedan hacer sus propias construcciones desde cero".

"Lo impactante y el valor de Shakespeare -cerró Maffía- es la tremenda vigencia de sus textos que parecen escritos para el presente y fascinan a todos los que los leen".

Con información de Télam