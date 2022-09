Murió a los 97 años Diana Maggi, una actriz que alcanzó popularidad como gran comediante

La actriz ítalo argentina Diana Maggi, con amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro que le dio gran reconocimiento popular, falleció hoy en su domicilio, informó la Asociación Argentina de Actores.

"Con gran dolor despedimos a la actriz y afiliada Diana Maggi. Con una trayectoria artística de más de ocho décadas en Argentina y en España, se destacó en teatro, cine, televisión, radio y teatro. Nuestras condolencias a sus seres queridos, abrazándolos en este duro momento", señala el comunicado de Actores.

Nacida en Milán bajo el nombre de Graziosa Maggi en junio de 1925, la actriz llegó a la Argentina de muy pequeña y debutó en un escenario en la ópera “Aída” como miembro del ballet infantil del Teatro Colón.

Dueña de una notable ductilidad y con un encanto y humor desbordantes, Maggi enhebró una carrera de más de ocho décadas de trayectoria en el país y con paso profesional por España, debutando en cine en 1938 en "Mujeres que trabajan" con Niní Marshall.

En la década del 50 llegó a filmar cinco películas, entre ellas “Nacha Regules”, con Zully Moreno y Arturo de Córdova, por la que obtuvo premios como Mejor Actriz de Reparto en Argentina y en el segundo Certamen Hispano Americano de Cine en España.

En la pantalla grande también sobresalió en “Fuego sagrado”, donde actuó junto a Francisco de Paula y acompañó a Enrique Santos Discépolo en “El hincha” y a Miguel de Molina en “Esta es mi vida”.

También de esa época es “La Tigra” (1953), que sin embargo y debido a la censura, postergó su estreno port11 años.

Su filmografía incluye otras películas como "Frontera Sur" (1943), "La doctora quiere tangos" (1949), "Mi noche triste" (1952), "La delatora" (1955), “Placeres conyugales” (1964), “Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes” (1965), "Hotel alojamiento" (1966), "¡Qué noche de casamiento!" (1969), "El extraño de pelo largo" (1970), “Placeres conyugales” (1964), “Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes” (1965), entre más.

En televisión y fuertemente vinculada a roles cómicos vivió varios sucesos, principalmente como avezada comediante junto a Jorge Porcel y en el ciclo "Matrimonios y algo más", de Hugo Moser, donde compuso el popular personaje de "La Vieja Loló", que siempre quedaba patinando en la anteúltima sílaba de las palabras y luego de varios intentos lograba finalizar.

También tuvo papeles en programas como "Petit Café", "Alta Comedia", "Los Libonatti", "Manuela", "Poliladron", "Buenos vecinos", "Viernes de Pacheco", "Mujeres en presidio", y "Teatro como en el teatro", entre otros.

Las últimas actuaciones de Maggi en pantalla chica fueron en 1996 y 1999 en los ciclos “Los ángeles no lloran” (Canal 9) y “Buenos vecinos” (Telefe).

En 1997, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. También obtuvo el premio Martín Fierro y el Konex.

En teatro se destacó en obras como "La Nona", "El proceso de Mary Duggan", "Se acabó el biógrafo", "La muchachada del centro", "Petit Café", "Los tres mosqueteros gitanos", "Mattinata", "Adiós... plata mía", "La coronación de la risa", "La revista de los ases", "¿Usted viene por el aviso?", "Pasa cada cosa", entre más.

Estuvo casada con su colega Juan Carlos Dual, con quien se conoció en los ensayos de la obra teatral "La historia de la guita" y con quien convivió desde 1976 hasta el fallecimiento del actor, en 2015.

Al conocerse la confirmación dada por el gremio que integraba, intérpretes, directores y figuras del mundo de la cultura y el espectáculo despidieron con sentidas palabras a la actriz en las redes

La cuenta de Multiteatro publicó: “Falleció Diana Maggi, una actriz todoterreno de nuestra profesión. Uno de sus grandes éxitos teatrales -junto a su esposo, el actor Juan Carlos Dual- fue ‘Vamos a contar mentiras’, actualmente en cartel en nuestra sala teatral. Esta noche será recordada por el elenco actual.

Por su parte, la actriz Nora Cárpena manifestó en su cuenta de Twitter: "Buena gira añorada Diana Maggi ya estarás con Juan Carlos".

El guionista y director argentino Mario Segade escribió: "De Diana Maggi un recuerdo noventoso en una reunión social en casa de Pepe Novoa en donde me pidió si podía alcanzarle su cartera:- 'No me mires la cédula, eh'. Siempre vital. QEPD"

El historiador Felipe Pigna la despidió escribiendo: "Gracias por tanto querida Diana Maggi", mientras que el artista Francisco Pesqueira quien la definió como "una comediante descomunal y parte de la historia de nuestro espectáculo".

Con información de Télam