Llega a Movistar Arena "This es Michael", show internacional sobre el "Rey del Pop"

“This is Michael”, espectáculo internacional sobre el “Rey del Pop” que cautivó Europa, llega a la Argentina y se presentará el próximo 29 de abril en el porteño Movistar Arena.

Junto a una selección de cantantes, bailarines y músicos, acompañado de un impactante montaje escenográfico, “This is Michael” promete un show único en su tipo.

El intérprete Lenny Jey se suma a este proyecto después de haber transitado varias temporadas en el musical europeo sobre Michael Jackson.

Su parecido físico y vocal, convierten a "This is Michael" en una experiencia única, que recuerda al rey del pop en dos horas de clásicos como "Billie Jean", "Thriller", "Beet it", "Smooth Criminal", entre otros.

