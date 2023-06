La apuesta sonora autogestiva que Shagrada Medra inventó en Paraná cumple 30 años

(Por Sergio Arboleya).- El sello Shagrada Medra-Música de esta orilla, una fascinante experiencia sonora con su catálogo de ediciones independientes, está cumpliendo tres décadas de actividad desde la ciudad entrerriana de Paraná y tanto en su producción física como en su más reciente faceta digital sigue dando testimonio de una escena de excelencia que se desenvuelve por fuera de los circuitos formales y comerciales.

El proyecto iniciado por los músicos Carlos "Negro" Aguirre, Ramiro Gallo y Luis Barbiero, nació el 30 de junio de 1993 con la publicación del casete "Barrio tranquilo" con repertorio de un trío de tango integrado por Martín Vázquez y dos de los fundadores del sello: el violinista Gallo y el flautista Barbiero.

"Venimos de familias donde disfrutar y tocar música ha sido algo cotidiano. Por eso fue muy simbólico que la llegada de los ejemplares tan deseados de aquel cassette coincidiera con el fallecimiento de mi padre después de una larga convalecencia. Él había alentado muchas de nuestras iniciativas y en la tristeza nacía algo que luego fue creciendo y sosteniendo esa experiencia vital de la música", recuerda Barbiero.

El pianista Aguirre, el otro sobreviviente del trío fundador y un artista clave de la música popular argentina actual, comenta sobre el impulso para crear Shagrada Medra: "Originalmente nos motivó el hecho de que nosotros como músicos presentábamos demos en distintos sellos alternativos y algunos otros que eran como los multinacionales y no teníamos respuesta".

"Entonces decidimos generar un espacio que resolviera estas cuestiones y gestar un espacio propio y abierto a la vez que fuera capaz de responder al interés y la demanda de los músicos", comenta Aguirre durante una entrevista con Télam.

En 30 años, el espacio acogió y lanzó unos 140 discos, una imponente colección capaz de dar cuenta -sobre todo pero no únicamente- de la música popular que se hace en Argentina.

Discos de Jorge Fandermole, Silvina López, Inés Cuello, Santa Fe Jazz Ensamble, Horacio Castillo, Eva & Nadia, Coqui Ortiz, Rodrigo Carazo, Cecilia Pahl, Osvaldo Burucuá, La Cangola Trunca, José Santucho, Rudi Flores-Ernesto Méndez, Lilián Saba, Santiago Arias y Sebastián Macchi, forman parte de una colección notable.

"Al tiempito también - evoca el 'Negro'- tuvimos todo un desafío porque Eduardo Isaac venía grabando en sellos de guitarra clásica así de Europa, sobre todo de Bélgica, pero entonces no tenía discos publicados en Argentina y siendo de Paraná y un enorme guitarrista, fue una alegría y un orgullo para nosotros poder editarlo en el país".

A la enorme y sobresaliente nómina debe sumarse, entre más, la primera producción internacional con el uruguayo Trío Ventana y la obra de autores que crearon a partir del río desde sus dos orillas: el oriental Aníbal Sampayo y el entrerriano Miguel "Zurdo" Martínez.

Junto a la profusa y reconocida obra del "Negro" en sus diversos formatos (por ejemplo "Caminos", de 2006, acaba de sumar una reciente edición en vinilo en Japón), Shagrada Medra propició la recuperación de músicas esenciales como, por citar apenas dos casos, la obra integral para piano de Carlos Guastavino en tres discos de Lilia Salsano y obra inédita de Gustavo "Cuchi" Leguizamón en un álbum del dúo Palo Blanco.

Siempre inquieto y atento, Aguirre anticipa: "Ahora estamos embarcados en el rescate de la discografía del 'Zurdo" Martínez que fue un referente muy importante para nosotros y que cuando falleció quedó todo disperso y bastante en el aire. Así que hemos recogido varios materiales bellísimos y de un valor histórico increíble porque fueron apareciendo conciertos, registros de cosas inesperadas que van a estar disponible para la gente que quiera consultarlas".

El esforzado y autogestivo andar del espacio sorteó las varias crisis argentinas pero pareció sufrir un golpe definitivo con la llegada de la pandemia y la casi absoluta desaparición del disco en formato físico.

Sin embargo y gracias a la incorporación de la Asociación Cultural Otras Voces desde la ciudad santafesina de Rafaela, el sello encontró una vía digital para seguir andando y, más aún ampliar y profundizar su experiencia artística.

Matías Beltramino, miembro de ese grupo encabezado por Oscar Vico y también integrado por Guillermo Hergenrreder, se sumó en 2020 en una apuesta que, cuenta a Télam, "ocurrió cuando el sello decide también ocupar un lugar en las plataformas y en las tiendas de música online".

"Empezar a dar forma a lo digital -apunta- coincidió también con la llegada de la pandemia y en ese supuesto parate aprovechamos para actualizar la propuesta".

Sobre ese cambio de registro, Aguirre asume que, en un principio, con Barbiero fueron "bastante reticentes a la idea de lo digital" por ser "amantes del disco como obra integral y como objeto". "Pero después entendimos que la virtualidad permite que los discos corran por otros lugares y ahí arrancó como otra etapa del sello, como que todo cobró vida otra vez", acepta.

En el mismo sentido, el músico subraya que "felizmente" le dio "la posibilidad enorme de reunir como una familia que ya existía, que estaba como expandida tanto en el país como en países cercanos, pero que desde lo físico iba a ser imposible de juntar".

Para Barbiero "estas valiosas incorporaciones han dado un gran impulso al catálogo, sumando su experiencia sobre todo en medios digitales, siempre desde el amor y el respeto al trabajo de quienes participan".

Beltramino aporta al respecto que en realidad no aplican "un modelo sino que lo que se pensó fue cómo hacer para que Shagrada y sus particularidades pudieran conectarse a las plataformas digitales".

Con ese renovado pulso además los miércoles a las 22 alumbró "La Hora Azul-ciclo de escuchas Shagradas", donde cada artista presenta las canciones que pueblan su disco y que ya lleva un centenar de emisiones en el canal de YouTube del sello y hasta una versión radial que hoy día se emite a través de 19 emisoras de todo el país.

"Me parece que ese espacio es un buen ejemplo de lo que hacemos porque si bien es un formato digital y uno no tiene el librito del disco en la mano, de alguna manera accede a ese libro, a esa información, a eso que cada artista quiere decir sobre su obra, en forma de 'La Hora Azul'", destaca Beltramino.

Télam: ¿De movida ustedes se plantearon difundir música popular independiente?

Carlos Aguirre: En realidad fuimos encontrando hacia dónde íbamos en la medida que nosotros mismos encontrábamos hacia dónde queríamos rumbear como músicos. Es que arrancamos bastante chicos y estábamos definiéndonos nosotros también por lo que nunca hubo un perfil específico de un género sino más bien nos fuimos dando cuenta que nos hermanábamos con otros proyectos que tuvieran tal vez la misma dedicación que nosotros solíamos poner para nuestros propios discos. Elegimos aquellos que estaban precedidos por un laburo importante de gestación tanto en la composición como los arreglos como en la decisión a nivel de la gráfica con la que se iba a mostrar como obra integral que es lo que para nosotros es un disco.

Luis Barbiero: Inicialmente nuestra idea era poder editar nuestras propias producciones e incluir la música de amigos cercanos, compañeros con los que veníamos trabajando. Partimos de la intensa actividad de la ciudad de Paraná, luego fue natural ir ampliando el espectro geográfico a otros lugares cercanos como Santa Fe, y también cercanos en el afecto y la afinidad. También ha sido fundamental la intensa actividad que despliega Carlos en sus actuaciones por distintos puntos del país, y más allá, quien además de su rol de músico es un gran "entusiasmador" cultural, él ha actuado de nexo con muchos músicos que luego formaron parte del catálogo.

T: Al armar un sello ¿en algún momento tuvieron temor de quedar del otro lado del mostrador y, por ejemplo, perder la mirada del artista sobre estas cuestiones de editar y publicar?

CA: No he tenido ese temor porque desde el vamos este proyecto fue encargado como una militancia cultural y nunca hemos tenido ingresos por nuestro trabajo allí. Nunca nunca se nos ocurrió que el sello podía transitar digamos eso andariveles en donde todo está sujeto, digamos, a si vende o no vende, aunque siempre está la dificultad de ver cómo bancamos determinadas cosas pero el sello, fundamentalmente, es un catálogo de producciones independientes; es decir que en muchos casos los mismos músicos son los que producen o consiguen los fondos y el sello acompaña.

LB: Shagrada Medra sigue siendo un catálogo de ediciones independientes, en el que cada artista es dueño de su propio material. Afortunadamente seguimos haciendo música y esta tarea sigue siendo la principal en nuestros tiempos personales y con ello se mantiene el espíritu original de concebir el emprendimiento.

Con información de Télam