Ciclo de cine portugués en el York de Olivos

Seis títulos de la filmografía contemporánea portuguesa, de paso por festivales de renombre, harán escala en el Cine York de Olivos a partir del 19 de mayo y con extensión a junio.

La apertura estará a cargo de "Amor Fati", de Cláudia Varejão, tras lo cual llegarán "Tres realizadoras portuguesas", que reúne los cortometrajes "Día de fiesta", de Sofia Bost; "Perros que ladran a los pájaros", de Leonor Teles; y "Ruby", de Mariana Gaivão.

También serán de la partida "¡Un placer, camaradas!", de José Filipe Costa; "Suzanne Daveau", de Luisa Homem; "Visões Do Império", de Joana Pontes, y "No Taxi Do Jack", de Susana Nobre.

Todas son películas proyectadas en certámenes cinéfilos como Cannes, Locarno y Berlín y cuyas fechas de estreno son de 2019, 2020 y 2121, aunque en Argentina no han tenido paso por pantalla.

Con información de Télam