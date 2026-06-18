Hasta Antonio Laje le soltó la mano a Adorni y reveló lo que muchos sospechaban: "Límites"

Hasta Antonio Laje le soltó la mano a Adorni y reveló lo que muchos sospechaban.

Antonio Laje destrozó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lanzó una dura advertencia sobre el impacto político que la continuidad del funcionario tendría para el gobierno de Javier Milei. El periodista consideró que la situación de Adorni se volvió difícil de sostener incluso para los sectores aliados al oficialismo y planteó que el respaldo presidencial podría no alcanzar para revertir el desgaste.

Durante su análisis en A24, Laje sostuvo que el Gobierno enfrenta crecientes dificultades para justificar la permanencia del jefe de Gabinete. "El Gobierno tiene que entender que, por más aliados que tengas, es imposible defenderlo", afirmó.

En ese contexto, el conductor hizo referencia a la postura de la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sugirió que incluso dirigentes cercanos al oficialismo podrían terminar tomando distancia. "Llegado el momento... Primero Bullrich se abstuvo y, llegado el momento, seguramente termine votando a favor de correrlo. Porque no lo podés defender", señaló.

Laje remarcó además que la discusión excede las diferencias partidarias y que existen situaciones que ningún espacio político debería avalar. "Ya no se trata de si estás de un lado o estás del otro, sos aliado político. Hay cosas que tienen límites, que no podés cruzar o no deberías cruzar", expresó.

Hasta Antonio Laje le soltó la mano a Adorni y reveló lo que muchos sospechaban.

La advertencia sobre Javier Milei

En el tramo más contundente de su editorial, Laje aseguró que la continuidad del funcionario podría perjudicar al propio Gobierno. "Adorni hoy le está haciendo mucho daño al Presidente. No importa que el Presidente te quiera sostener, ya te demostró una lealtad impresionante", concluyó.