Siperman presenta en La Trastienda un segundo volumen con Cohen en español

La influyente y reconocida obra autoral de Leonard Cohen suma nuevas versiones en español gracias al trabajo de Mario Siperman y Gustavo Roca quienes el jueves en la sala porteña La Trastienda presentarán el segundo volumen de “El Poeta”, un registro donde participaron Teresa Parodi, Antonio Birabent, Loli Molina, Palo Pandolfo, Manu Quieto y Jorge Minissale, entre más.

“El volumen II es parte de un proyecto que empezamos con Gustavo en 2008 adaptando al español las canciones de Leonard Cohen que para nosotros es un cantautor de una profundidad increíble, así que en realidad ya en este momento tenemos grabado como hasta el volumen cuatro o cinco”, avisa Siperman durante una entrevista con Télam.

De regreso de una consagratoria gira de aniversario y vuelta de Los Fabulosos Cadillacs, grupo donde se desempeña como tecladista, el músico avisa que al repertorio que saldrá a escena el jueves desde las 20.30 en la sala sita en Balcarce 460, “lo considero como un nuevo capítulo de esta gran novela que es la música de Leonard”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cohen (1934-2016) fue un cantante, compositor y escritor admirado dentro del rock mundial por su voz grave y por ser un compositor con un universo temático de notable influencia para los cantautores, además de merecer lauros como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 2011.

Pese a estos pergaminos, el artista nunca gozó de gran popularidad en Argentina, un debe que el proyecto de Siperman-Roca pretende revertir al versionarlo en español.

“La idea de nuestro proyecto es adaptar las letras de Cohen al español para que puedan llegar de una mejor manera a la gente, como puede pasar con el teatro de (William) Shakespeare o la literatura de (James) Joyce”, explica Siperman acerca del trabajo desplegado.

Al respecto destaca que “desde 2008 fuimos mejorando nuestra manera de trabajar y hasta una persona muy conocedora de la obra de Cohen a la que le costaba escucharlo en español, luego se convirtió en el fan número uno de este trabajo”.

Nito Mestre, Daniela Herrero, Ariel Minimal, Leo García, Cucuza Castiello, Juan Rosasco, Claudio Kleiman, Emilio del Guercio, Antonio Birabent, Adrián Yanzon y Jorge Minissale fueron parte del primer material publicado un año atrás.

Un elenco que para la segunda entrega sumó a Teresa Parodi (“Dance me to the end of love”), Palo Pandolfo (“Love it self”), Loli Molina (“Joan of arc”) y Manuel Quieto (“The Partisan”), por citar algunas participaciones y aportes.

“A medida que vamos grabando las canciones vamos haciendo ese pequeño juego de imaginación sobre quién sería la persona ideal para esa canción, ya sea por el estilo, por lo que dice o por alguna pequeña sensación nos vamos imaginando quién puede ser la persona ideal para cantarla”, revela acerca de las convocatorias.

Con algunas de esas presencias y la banda estable El Poeta que a Siperman (teclados) y Roca (guitarra) Nicolás Fontimpe (bajo), Lucas Becerra (batería) y las voces de Marcela Hatsatourian, Mayra Cordonnier y Guillermo Gómez, sus mentores prometen un espectáculo con unas 24 canciones de Cohen.

Siperman reafirma que a tono con la imponente obra creada por Cohen “que abarca muchísimos años de composición y, por lo tanto, muchísimos años de ideas, de pensamientos distintos, de estilos distintos, seguimos descubriendo canciones que nos atraen y que vamos decidiendo grabarlas, así que este proyecto no tiene fecha de caducidad”.

Por último, el instrumentista confiesa que como balance de este tour con Los Fabulosos Cadillacs, “me queda el darme cuenta que con muchos de mis compañeros de hace 40 años podemos seguir haciendo música y haciendo cosas interesantes y lindas en el camino”.

“Básicamente esta gira de los Cadillacs va hacia un lado emotivo entre nosotros y eso sigue siendo intenso y muy emocionante”, concluye.

Con información de Télam