Santiago del Moro anunció la apertura del casting de Gran Hermano 5 y confirmó que la convocatoria ya está disponible para quienes quieran participar. Crédito: Telefe

La próxima edición de Gran Hermano ya comenzó a tomar forma y Telefe abrió la convocatoria para quienes sueñan con ingresar a la casa más famosa del país. Santiago del Moro confirmó que el casting de Gran Hermano está habilitado y explicó cuáles son los requisitos y pasos para participar.

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Gran Hermano 2027: Santiago del Moro confirmó la apertura del casting

El anuncio llegó durante la transmisión del reality, cuando Santiago del Moro anticipó que la próxima temporada será la quinta edición del formato en esta nueva etapa del programa en Argentina.

"Todos los años, cuando termina cada temporada, yo hago un anuncio. Y atención, porque el anuncio dice Gran Hermano 5", expresó el conductor, generando expectativa entre los seguidores del ciclo.

A continuación, confirmó que la convocatoria ya se encuentra abierta y que las personas interesadas pueden comenzar a presentar sus postulaciones. "A partir de este momento, todos los que quieran formar parte de Gran Hermano 5 se pueden anotar. El único requisito es ser mayor de 18 años", explicó Del Moro.

De esta manera, Telefe puso en marcha el proceso de selección para encontrar a los próximos participantes del reality. Si bien la inscripción ya está disponible, todavía no se comunicó una fecha oficial para el estreno de la nueva temporada ni para el ingreso de los concursantes a la casa.

Cómo anotarse al casting de Gran Hermano 2027 paso a paso

La inscripción para participar de Gran Hermano se realiza de manera online, a través del sitio oficial de Telefe. El procedimiento requiere completar un formulario con los datos personales y adjuntar un video de presentación.

Para iniciar el trámite, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de casting Buscar el formulario de inscripción correspondiente a Gran Hermano 5. Completar los datos personales solicitados. Grabar un video de presentación de hasta dos minutos de duración. Subir el material a YouTube, Vimeo u otra plataforma similar. Copiar el enlace del video e incorporarlo en el formulario. Revisar la información y finalizar la postulación.

El video es uno de los elementos centrales del proceso, ya que permite que el equipo de producción conozca a cada aspirante antes de avanzar con las siguientes etapas de selección.

Qué requisitos hay que cumplir para entrar a Gran Hermano

El requisito indispensable para participar del casting de Gran Hermano es ser mayor de 18 años. Así lo confirmó Santiago del Moro durante el anuncio de la convocatoria.

Sin embargo, el conductor también hizo referencia a una característica que considera fundamental para quienes quieran convertirse en participantes: tener ganas de jugar. "Tenés que tener ganas de jugar", remarcó Del Moro.

La inscripción para Gran Hermano 2027 se realiza de manera online a través del sitio oficial de Telefe y requiere completar un formulario. Crédito: Telefe

La aclaración no es menor, ya que el reality se caracteriza por poner a prueba las estrategias, la personalidad y la capacidad de convivencia de quienes ingresan a la casa. Las alianzas, las discusiones, las nominaciones y las decisiones individuales forman parte de una dinámica en la que cada participante debe construir su propio recorrido.

La inscripción, de todos modos, no garantiza un lugar en el programa. La elección definitiva dependerá del equipo de casting y de la producción de Telefe, que evaluarán los perfiles presentados.

Cuándo empieza Gran Hermano 2027 en Telefe

Aunque la convocatoria para la quinta edición ya está abierta, todavía no hay una fecha confirmada para el regreso del reality a la televisión. El anuncio de Del Moro permitió conocer que el proyecto está en marcha y que comenzó la búsqueda de nuevos participantes, pero la señal todavía no brindó precisiones sobre el calendario de estreno.

Por el momento, quienes cumplan con la edad mínima y quieran formar parte de la experiencia pueden completar el formulario en la página oficial. La expectativa está puesta en conocer quiénes serán los próximos elegidos para convivir bajo vigilancia permanente y competir por el premio de Gran Hermano 5.