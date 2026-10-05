¿Amnistía para Bolsonaro?: Trebucq habló de la jugada clave que sacude a Brasil

En LN+ se debatió el impacto del escenario electoral en Brasil y el avance de los sectores vinculados al exmandatario Jair Bolsonaro. En el análisis conducido en el piso, Esteban Trebucq detalló cómo el reclamo por una eventual amnistía judicial para el líder de la derecha brasileña se convirtió en uno de los ejes centrales de la última campaña y de los recientes comicios.

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Según planteó, las manifestaciones públicas durante el proceso electoral mostraron una clara inclinación en ese sentido. Los simpatizantes bolsonaristas visibilizaron este pedido de manera explícita con vestimentas que llevaban la consigna "Amnistía ya", una señal que luego se tradujo en las urnas según la lectura expuesta en el programa.

El reclamo de amnistía y el rol de la familia de Jair Bolsonaro

Al profundizar sobre el comportamiento de los votantes, se remarcó que existe una porción de la sociedad brasileña que respalda activamente la anulación de las medidas judiciales que pesan sobre el expresidente. "Evidentemente hay un sector de la población, no sé si todos los que votaron a Bolsonaro, pero hay un sector de la población que quiere la amnistía", explicó Trebucq al describir el clima político que rodeó a la votación.

En esa misma línea, se destacó el desempeño electoral de los familiares directos de Jair Bolsonaro y su discurso público. Trebucq recordó que el hijo del dirigente prometió durante la campaña que iban a conseguir la liberación de su padre y resultó electo, lo que refuerza la presión sobre el sistema institucional.

Asimismo, se hizo foco en el nuevo rol que ocupará la esposa del exjefe de Estado en el Congreso. "La esposa de Bolsonaro es senadora ahora. Imagínense qué va a hacer ahí en el Senado. Va a pedir la de su marido, no cabe ningún tipo de duda", enfatizó durante el intercambio al aire.

El debate sobre la politización de la justicia

El análisis en LN+ también abordó el vínculo entre las decisiones judiciales y el termómetro político en la región. Durante su intervención, Trebucq comparó la situación institucional brasileña con la realidad local al afirmar que los tribunales leen los resultados de las urnas y actúan en consecuencia ante las modificaciones del mapa de poder.

"Acá (refiriéndose a Brasil, donde fue como enviado especial), como en la Argentina, está absolutamente politizada la justicia", sostuvo al señalar que el sistema judicial toma nota directa de la correlación de fuerzas. Además, planteó que una eventual vuelta del dirigente al poder consolidaría esa agenda: "Si es presidente Bolsonaro, creo que va a ser una de las primeras decisiones: avanzar fuertemente con este tema".