La altura de Darío Barassi: cuánto mide el conductor de TV y actor

Darío Barassi es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y también desarrolló una extensa trayectoria como actor.

Darío Barassi es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, tanto por su trabajo como conductor como por su trayectoria en la actuación. Su presencia en pantalla también despierta curiosidad entre los espectadores, especialmente por un dato relacionado con su aspecto físico: cuánto mide el sanjuanino que conquistó al público con su particular sentido del humor.

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Cuánto mide Darío Barassi

Darío Barassi mide 1,83 metros. Su altura es uno de los rasgos físicos que más se destacan en sus apariciones televisivas, aunque su personalidad y su estilo descontracturado terminaron convirtiéndose en sus principales características frente a las cámaras.

El conductor nació el 5 de noviembre de 1983 en la ciudad de San Juan. Su nombre completo es Darío Tadeo Pacheco Barassi y, además de desempeñarse como presentador y actor, es abogado especializado en Derecho Económico y Empresarial.

Actualmente, su carrera está principalmente vinculada a la televisión y al entretenimiento, con programas como 100 argentinos dicen y ¡Ahora caigo!, ambos emitidos por Canal 13.

Quién es Darío Barassi y dónde nació

Barassi nació en una familia vinculada al ámbito profesional. Su padre, Fernando Alberto Pacheco, era abogado y falleció en 1988, cuando Darío tenía apenas cuatro años. Su madre, Laura Barassi Farrugia, trabajaba como empleada judicial y murió en 2023.

El conductor tiene dos hermanos: Leandro, también abogado, y Fernando, dedicado a la administración de empresas hoteleras y gastronómicas.

Durante su infancia y adolescencia estudió en San Juan. Realizó la primaria en la escuela Bernardino Rivadavia y luego asistió al Colegio Central Universitario. Durante esos años se destacó académicamente y fue abanderado.

Aunque su interés por la actuación apareció durante la adolescencia, recién pudo comenzar a estudiar teatro cuando cursaba quinto año de la secundaria. En su hogar, las actividades académicas y el aprendizaje de idiomas tenían prioridad frente a las disciplinas artísticas.

La carrera de Darío Barassi entre la abogacía y la actuación

En 2003, a los 18 años, Barassi se trasladó a Buenos Aires para estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Cinco años después obtuvo el título de abogado especializado en Derecho Económico y Empresarial, con un promedio de 9,39 y diploma de honor.

Durante su etapa universitaria también continuó desarrollando su interés por la actuación. Estudió en la escuela de Alicia Zanca y, con el tiempo, decidió abandonar el ejercicio tradicional de la abogacía para dedicarse al mundo artístico.

Su formación jurídica, sin embargo, continuó siendo una herramienta útil incluso después de cambiar de profesión. En una entrevista, explicó: “Por mis conocimientos, a la hora de negociar un contrato con un canal o una productora, siento que estoy con ventaja”.

También recordó con especial afecto su paso por la universidad: “En la UBA pasé seis años hermosos, de los que me quedaron muchos amigos y un bagaje académico muy valioso”.

El conductor y actor sanjuanino mide 1,83 metros, uno de los datos sobre su aspecto físico que genera curiosidad entre sus seguidores.

Por qué Darío Barassi estudió abogacía

La formación profesional de Barassi es una de las particularidades de su trayectoria. Antes de convertirse en una figura habitual de la televisión, desarrolló una sólida carrera académica y llegó a trabajar en un estudio jurídico junto a su hermano.

Su desempeño universitario fue destacado y combinó la carrera de Derecho con su preparación como actor. Finalmente, el interés por los medios terminó imponiéndose y abrió el camino que lo llevaría a convertirse en conductor y comediante.

La combinación entre formación académica, actuación y conducción se convirtió en una característica distintiva de su perfil profesional. Aunque actualmente está dedicado al entretenimiento, Barassi sostiene que sus conocimientos como abogado siguen siendo una ventaja al momento de analizar contratos y negociar con canales o productoras.