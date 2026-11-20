Alerta total en el Gobierno por lo que reveló Tenembaum en vivo.

El periodista Ernesto Tenembaum analizó en Radio con Vos la situación económica del gobierno de Javier Milei y apuntó contra el rumbo elegido por el oficialismo. En particular, sostuvo que existe un problema con el programa económico.

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"Este gobierno tomando deuda de nuevo y haciendo un plan que todos los economistas no peronistas, salvo cuatro, están diciendo ‘estuvo mal hecho’", afirmó el periodista.

Tenembaum también cuestionó el argumento oficial que atribuye las dificultades económicas a la oposición y, en particular, al peronismo. "Reducir toda esa complejidad a ‘la culpa es de los kukas’ es un esfuerzo irrelevante", sostuvo y agregó: "Ninguna persona seria toma esto salvo como un gesto de desesperación, de debilidad y de miedo".

Alerta total en el Gobierno por lo que reveló Tenembaum en vivo.

La crítica a los periodistas cercanos al Gobierno

En otro tramo de su análisis, Tenembaum apuntó contra algunos colegas que, según planteó, respaldaron al Gobierno durante buena parte de su gestión y ahora comenzaron a expresar preocupación. "Es evidente que hay colegas que estuvieron muy pegados y bancaron todo y de repente tienen preocupación por que su presidente pierda, entonces dicen estas cosas que son muy traídas de los pelos", afirmó.

Para el periodista, las dificultades no pueden explicarse únicamente a partir de factores políticos externos al Gobierno. "Es tan evidente que hay un problema del plan económico", sostuvo. "Uno en la discusión pública acepta cualquier debate. No nos tomen por boludos, nada más que eso", concluyó.