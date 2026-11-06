Alerta total en el Gobierno por lo que contó Feinmann sobre Javier Milei: "Riesgo"

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Feinmann sobre Javier Milei.

Eduardo Feinmann analizó en Radio Mitre la nueva crisis que atraviesa el gobierno de Javier Milei y vinculó la fuerte suba del riesgo país con la incertidumbre internacional y el escenario electoral.

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"El riesgo país ya cruzó los 900 puntos", señaló Feinmann al comenzar su análisis, y comparó el nivel actual con el que registraba el indicador apenas cuatro meses atrás. "Pensar que hace cuatro meses, nada más cuatro meses, el riesgo país estaba en 400 y olfateando los 300. Y ahora ya está en más de 900", remarcó el periodista.

En ese sentido, explicó que el índice elaborado por JP Morgan registró una fuerte suba luego de una jornada negativa para los mercados internacionales. "El índice JP Morgan subió 8,8% y terminó en 925 después de una jornada negativa en los mercados globales", sostuvo Feinmann.

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Feinmann sobre Javier Milei.

Las dudas sobre el plan de Milei

El periodista vinculó el deterioro de los indicadores financieros con el contexto internacional y las dificultades que enfrenta el Gobierno para sostener la confianza de los mercados. En particular, Feinmann puso el foco en el impacto que puede tener el escenario político sobre las variables económicas y financieras de la Argentina. "El riesgo electoral empezó a calar hondo", afirmó.