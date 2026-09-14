El periodista Rolando Graña puso el foco en una de las principales dudas que atraviesan al gobierno de Javier Milei: cuándo el crecimiento de algunos sectores de la economía comenzará a sentirse en "el bolsillo" de la población. En América TV, señaló que dentro del propio Gobierno se discute esta cuestión.

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Graña destacó que el Gobierno habla de crecimiento económico y de algunos sectores que avanzan a "tasas chinas", pero remarcó que el panorama no es homogéneo y que también existen actividades que continúan en retroceso. Mencionó los últimos datos conocidos sobre dos sectores clave para el empleo. Según señaló, la industria registró una caída interanual del 5%, mientras que la construcción retrocedió un 4,5%.

La discusión dentro del Gobierno por las mejoras

De acuerdo con Graña, la preocupación por el impacto de la recuperación económica ya forma parte de las conversaciones internas de la administración de Javier Milei. "En el Gobierno es público que se está discutiendo para cuándo llegan los logros al bolsillo de la gente", sostuvo.

Alerta absoluta en el Gobierno por lo que reveló Rolando Graña sobre Milei.

En ese marco, afirmó que dentro de la gestión le preguntan al ministro de Economía, Luis Caputo, cuándo las mejoras comenzarán a sentirse efectivamente en los ingresos de la población. Sin embargo, Graña planteó un escenario negativo si el Gobierno mantiene el rumbo actual. "Si el Gobierno sigue haciendo más de lo mismo, esas mejoras difícilmente lleguen", afirmó.