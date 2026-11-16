Alerta absoluta por lo que contaron sobre la salud de Norberto Marcos en medio de su internación: "Es preocupante"

Norberto Marcos permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo desde el martes 10 de noviembre y crece la preocupación por su estado de salud. En el programa Infama, Marcela Tauro dio detalles sobre su evolución y contó que el productor habría pasado por terapia intensiva.

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La información fue compartida por Marcela Tauro en América TV, donde explicó que el productor atravesó una complicación de salud luego de un encuentro relacionado con su vínculo con Fátima Florez. "Jacobo fue el intermediario en la reconciliación entre Fátima y Norberto. Después de esa reunión, que fue un viernes, Norberto terminó internado", relató la periodista.

Además, contó que había mantenido una conversación con Marcos y que él mismo le había transmitido la gravedad del cuadro: "Ayer hablé con él y me dijo ‘me están pasando a terapia intensiva’. Es preocupante la salud de Norberto".

Desde el móvil del programa, Oliver Quiroz confirmó que Marcos se encuentra internado en la sede de Palermo del Sanatorio de la Trinidad. Según explicó, permanece bajo observación médica desde el martes y habría presentado fiebre elevada y fuertes dolores corporales. El periodista también señaló que existe mucho hermetismo alrededor del diagnóstico y que el entorno del productor intenta manejar la información con cautela.

Norberto Marcos junto a su expareja Fátima Flórez.

La información sobre el posible compromiso pulmonar

Uno de los datos que generó mayor preocupación surgió de una fuente cercana a Marcos que mencionaron en América TV. Según contó Quiroz, el productor se había sometido a distintos análisis y permanecía en observación luego de que le habrían detectado líquido en el pulmón derecho. Por el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el diagnóstico ni sobre los motivos que provocaron la internación.