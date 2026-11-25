La advertencia de Ignacio Ortelli al gobierno de Milei en vivo: "No es todo color de rosas".

Ignacio Ortelli realizó un balance de la situación económica del país y lanzó una advertencia al Gobierno de Javier Milei: consideró que la Casa Rosada debe cambiar la manera en la que comunica el rumbo económico y mostrar mayor empatía con el esfuerzo que está haciendo la sociedad.

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Durante su programa en Radio Rivadavia, el periodista planteó que la discusión sobre si la Argentina atraviesa o no una recesión no debería opacar un aspecto central: la necesidad de que el oficialismo reconozca las dificultades que enfrentan los ciudadanos. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno está intentando "salir por arriba", pero advirtió que necesita modificar su postura pública.

"Lo que sí creo es que el Gobierno tiene que mostrar otro tono respecto del esfuerzo que está haciendo la gente", expresó Ortelli, al analizar el escenario económico.

Ignacio Ortelli, periodista de Radio Rivadavia.

El pedido de Ignacio Ortelli a Javier Milei

El periodista fue más allá y apuntó directamente al estilo comunicacional del Presidente. Para Ortelli, Milei debería recuperar parte del mensaje que utilizaba durante sus primeros meses de gestión, cuando reconocía que el camino económico implicaba dificultades y les pedía a los argentinos que confiaran en el proceso: "El Gobierno tiene que acercarse un poco y amigarse un poco más con el discurso del Presidente de la Nación de los primeros tiempos".

En esa línea, explicó cuál debería ser el mensaje que la administración libertaria vuelva a transmitir: "Decir que la situación es compleja, que la gente tiene que confiar en esto, pero que evidentemente no es todo color de rosas".

La crítica del conductor estuvo centrada en la distancia que, a su entender, existe entre algunos mensajes oficiales y la realidad cotidiana de quienes atraviesan dificultades económicas. "Lo peor que puede hacer es decirle a la gente que hoy está atravesando lo que está atravesando que la situación está perfecta", advirtió.

Finalmente, Ortelli remarcó que el oficialismo debería tomar nota del malestar social y revisar la manera en la que se dirige a la ciudadanía. "Me parece que el Gobierno tiene que tomar nota de eso", concluyó.