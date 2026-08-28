Adrián Suar destrozó a Milei con una frase sobre la realidad: "Enloquecerse"

En medio de una semana marcada por los reiterados ataques de Javier Milei contra periodistas en redes sociales, el actor y productor Adrián Suar se refirió al vínculo entre el poder político y los medios.

Durante una entrevista con A24, Suar analizó la histórica relación conflictiva entre distintos gobiernos y los medios de comunicación. “Generalmente todos los que han intentado ir tan fuerte contra los medios, contra los periodistas... La historia dice, hasta ahora, pasarán 22 meses, 32, 29... No se puede”, sostuvo.

El actor aclaró que su reflexión no implica desconocer que existen periodistas que realizan bien su trabajo y otros que no. También marcó un paralelismo con su propia actividad: "Hay periodistas buenos, hay actores buenos, hay actores malos, hay periodistas que hacen mal su trabajo y hay periodistas que hacen bien su trabajo".

Suar señaló que puede imaginar lo que significa recibir críticas desde el lugar de máxima responsabilidad política. "Puedo entender que en el vértice del poder te enloquezca que hable mal de vos", reconoció.

Adrián Suar destrozó a Milei con una frase sobre la realidad.

La importancia de la "gestión"

Sin embargo, cuestionó que esa incomodidad termine convirtiéndose en una confrontación permanente. "Pero a la gestión buena no le gana nadie. Pero enloquecerse con lo que dicen, no le veo lógica", afirmó.