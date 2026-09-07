Ernesto Tenembaum expuso a Javier Milei en vivo y contó qué es lo que "anda buscando todo el tiempo"

Ernesto Tenembaum expuso a Javier Milei en vivo: "Anda buscando"

El periodista Ernesto Tenembaum analizó al aire en Radio Con Vos el comportamiento discursivo y las apariciones públicas del presidente Javier Milei. En su reflexión matutina, el conductor planteó interrogantes sobre el encadenamiento de las polémicas que genera el mandatario nacional y señaló su intención constante de colocarse en el eje de la discusión mediática y política.

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Durante su análisis, el comunicador repasó los distintos frentes de conflicto abiertos en el último mes por el mandatario, que incluyeron agravios verbales hacia figuras políticas locales e internacionales, referencias a procesos dictatoriales y posicionamientos sobre política exterior.

Ernesto Tenembaum en su programa de radio.

El repaso de los cruces y las declaraciones oficiales

Tenembaum detalló la seguidilla de hechos recientes: "Creo que tenemos que habilitarnos a pensar de que Milei de repente, así como en los últimos, el último mes solamente, se la agarró con De Mendiguren diciendo: 'Escráchenlo'; puteó a Lula; hizo la ordinariez que hizo en la OCDE; dijo sorete y mierda 25.000 veces; reivindicó la dictadura de Pinochet; hizo una cadena nacional hace dos semanas de la cual nadie se acuerda para reivindicar la independencia del Banco Central...".

Asimismo, el periodista hizo hincapié en la volatilidad de los debates públicos impulsados desde el Ejecutivo nacional. "Ahora estamos con el tema de Malvinas y mañana qué sé yo, Milei por dónde anda buscando todo el tiempo ocupar el centro del escenario. No lo sé, y de repente Malvinas se abandona y dentro de dos meses aparece de nuevo con Malvinas, qué sé yo cómo viene", evaluó al aire.

La coherencia y el frente internacional

Hacia el final de su intervención, el periodista sostuvo que, en caso de existir una estrategia unificada detrás de estas declaraciones, el jefe de Estado deberá brindar precisiones sobre sus decisiones, especialmente en lo relativo a la política exterior. "Pero vamos a suponer que hay un encadenamiento de hechos lógico. Bueno, Chile es un tema, Israel es otro tema y si el encadenamiento de hechos es lógico, que no lo doy para garantizado para nada, tendrá que explicar sobre eso", concluyó.