Jonatan Viale desmintió en vivo a Milei con un dato demoledor: "No hay llanto posible"

Jonatan Viale desmintió en vivo a Milei con un dato demoledor

Durante su editorial en la pantalla de TN, el periodista y conductor Joni Viale analizó la situación económica del país y las dificultades cotidianas que atraviesan los hogares. Al abrir su análisis, el comunicador señaló cuáles son las principales demandas de la sociedad en este contexto y advirtió sobre el deterioro de los ingresos, que empuja a las familias al endeudamiento para cubrir sus gastos más elementales.

En ese sentido, Viale enumeró las cuatro prioridades básicas que, según su visión, reclama la población en la actualidad: "La gente necesita cosas muy simples. Primero, mejores sueldos. Segundo, no volverse loco con el alquiler. Tercero, pagar tranquilo los servicios. Cuarto, no tener miedo de que te echen del laburo", detalló al aire para sintetizar lo que describió como "lo básico".

Jonatan Viale en vivo por TN.

Para respaldar su diagnóstico, el conductor presentó en el estudio los resultados de un sondeo realizado por la consultora Management & Fit sobre las causas del endeudamiento. "Vamos con Management & Fit. A ver, ¿para qué te endeudás? Alimentos aparece arriba de todo. ¿Te das cuenta?", planteó el periodista al dar a conocer los primeros datos.

Asimismo, Viale contrastó los datos de la encuesta con las afirmaciones del presidente Javier Milei acerca del consumo de bienes durables. "Alimentos, después para pagar otras deudas, después viene electrodomésticos, que es lo que dice Milei, pero tercero y en un porcentaje menor, y después viene alquiler o vivienda, emprendimiento, salud, etcétera", explicó al repasar la escala completa de rubros relevados por la consultora.

El reclamo al Gobierno por la caída de los ingresos

Al evaluar el impacto social del sondeo, el periodista subrayó que el financiamiento de los hogares no responde a proyectos ni inversiones, sino a la subsistencia inmediata. "O sea, la mitad de la gente se endeuda para el supermercado o para cancelar otras deudas", sentenció, remarcando que el mayor porcentaje de las obligaciones contraídas se destina a cubrir la comida diaria.

Para cerrar su intervención en TN, Viale interpeló de manera directa sobre la necesidad de recomponer el poder adquisitivo: "Acá no hay llanto posible y lo digo con mucho respeto. Lo que tenés que hacer es generar las condiciones para que los sueldos sean mejores, porque si no la gente se endeuda para ir al súper y eso no está bien".