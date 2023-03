Los 30 años de YPF en Wall Street: ganancias, proyectos y futuro como turbina del desarrollo

La petrolera fue distinguida por sus tres décadas en la bolsa neoyorquina. Sus directivos resaltaron las ganancias y el crecimiento en la producción, el sistema de alianzas con empresas privadas y la posibilidad de que las exportaciones de energía sean un pilar clave para el futuro de la Argentina.

El frente de Wall Street, la influyente y poderosa Bolsa de Nueva York, amaneció ayer con un gigantesco cartel de YPF, la petrolera argentina controlada por el Estado. Todo inversor o turista que pasó frente a la plaza bursátil se topó con una foto del amanecer en un pozo petrolero, con los tonos rojo y anaranjado en contraste con el ladrillo. La bandera de Estados Unidos que corona el ingreso a la bolsa fue flanqueada por estandartes de Argentina e YPF y en la base de la imagen se colocó otro enorme lienzo con una consigna que decía “Desbloqueando el potencial energético de Argentina”.

No fue algo común de ver. El motivo fueron los 30 años de la presencia de YPF en la New York Stock Exchange (NYSE, por sus siglas en inglés), nombre oficial de la bolsa neoyorquina que data de 1792. YPF fue la primera empresa argentina en cotizar en Wall Street hace tres décadas. Y ese reconocimiento, que además de la bandera incluyó el toque de la campana para el cierre de las operaciones bursátiles de esta semana en una sala de operaciones donde los 30 años de YPF en esa plaza aparecía en infinidad de pantallas, fue el evento en el que las máximas autoridades de la petrolera presentaron los resultados del 2022, año centenario de la empresa.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El evento lo encabezó Pablo González, presidente de YPF, secundado por el Pablo Iuliano y Alejandro Lew, CEO y CFO de la empresa respectivamente. Estaban presentes el embajador en Estado Unidos, Jorge Argüello; la Secretaria de Energía, Flavia Royón; el presidente de Enarsa, Agustín Gerez; el cónsul en Nueva York, Santiago Villalba; el embajador ante la OEA ,Carlos Raimundi; y un buen número de inversores y analistas de bancos y financieras que luego de la presentación realizaron preguntas sobre puntos concretos. Si bien había anunciado su presencia física, el ministro de Economía Sergio Massa participó por videoconferencia.

Los resultados de 2022, que tuvieron un anticipo ayer informado por El Destape, mostraron ganancias por más de 2.200 millones de dólares, un crecimiento en la producción del 7,2% que es el más alto en 25 años, un aumento en las reservas, a lo que los directivos de la empresa y el ministro Massa sumaron los datos de Vaca Muerta, la expectativa por un nuevo yacimiento en Palermo Aike, el desarrollo de los gasoductos y oleoductos para transportar y exportar la producción tanto desde la Argentina como vía Chile, la apuesta a acelerar la monetización del petróleo (corazón del negocio actual de YPF) a la vez que se impulsan el litio y las energías no contaminantes y, algo que fue central, el proyecto legislativo para apuntalar la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

Tanto González como Massa hicieron foco en un dato clave: que la energía puede transformarse en un sector análogo al agropecuario en materia de generación de divisas e YPF tiene un rol central en ese proceso. “Les transmito un enorme sueño -cerró Massa su intervención- Así como el sector de agronegocios ha sido durante muchos años uno de los impulsores de la generación de divisas en la Argentina, que en los próximos años el gas y el petróleo sean dos turbinas que alimenten el desarrollo económico”.

En esta presentación en Wall Street, donde cotizan acciones de YPF que están en manos privadas, tanto los directivos de la compañía como el ministro de Economía pusieron énfasis en transmitir los resultados positivos y anunciaron que se repartirán dividendos (cerca de 100 millones de dólares), así como en mostrar que no sólo aumentó la producción de la empresa sino también sus reservas, dato clave para cualquier inversionistas. El objetivo fue claro: dejar en claro a los inversores que YPF busca mantener su política de alianzas con empresas del sector, tanto para los actuales proyectos como para nuevos, en especial la producción de GNL. “YPF tiene que ser nave insignia en la producción de hidrocarburos y nave insignia en el mercado financiero internacional”, sostuvo Massa en ese sentido.

“GNL tiene que ser una política de Estado, lo mismo que el hidrógeno. Que continúe por 30 años. Ojalá no haya cuestiones electorales que interfieran”, señaló González al finalizar el evento en diálogo con la prensa. Se refería al anuncio de Massa de que pronto enviará al Congreso un proyecto de ley para sentar las bases de la producción y exportación de GNL y precisa, para su tratamiento, un acuerdo con la oposición. “Si va bien, esto comenzaría a generar exportaciones en 4 años”, detalló González. El CEO de YPF Iuliano coincidió en que el proyecto de GNL “más allá de año electoral es clave para argentina. No puede haber nadie en el gobierno ni en la oposición que pueda pensar que no se tiene que hacer”.

El inicio de este proyecto para la exportación de GNL es el acuerdo con Petronas, empresa de Malasia especializada en este tema, cerrado en septiembre de 2022. El proyecto incluye la “producción de gas no convencional, el desarrollo de gasoductos e infraestructura, la producción de GNL, así como la comercialización y la logística internacional”.

Con Vaca Muerta como centro pero también con muchas alusiones al potencial del yacimiento de Palermo Aike, donde los directivos de YPF afirmaron que buscarán socios en un esquema similar al de Vaca Muerta pero con la curva de aprendizaje ya incorporada, hubo una detallada revisión de los resultados del año pasado pero sobretodo una muestra de los planes a futuro de la empresa.

González, presidente de YPF, destacó la figura de CFK cuando dijo que “tuvo la visión en 2012 de recuperar YPF y hacerlo con cooperación público-privada que permite esta situación”. El cierre de este evento fue minutos antes de que CFK comenzara su exposición en Río Negro y, obviamente, había expectativa de varios de los asistentes sobre lo que dijera la vicepresidenta justo al día siguiente de la publicación de la entelequia para sostener su condena.

El presidente de YPF repasó el salto de producción de 7,2% (el más alto en 25 años), la ganancia de 2.234 millones de dólares y la EBITDA (los beneficios de una empresa antes del pago de impuestos, dato clave que miran los inversores) de 4.947 millones de dólares, un 27% por encima del 2021, y que es el tercero más alto de la historia de la compañía. Destacó la importancia del trabajo con Petronas, la empresa malaya con la que YPF se asoció para la producción de GNL, las reuniones por primera vez con Equinor que sucedieron hace unos días en Houston, y la importancia de asociar a estas u otras empresas en el nuevo Vaca Muerta, el yacimiento Palermo Aike en Santa Cruz. “El sistema público-privado sí que funciona. Están los números”, cerró González, antes de darle paso al análisis más detallado a cargo de Iuliano y Lew.

El CEO de YPF, Iuliano, detalló el plan económico de la empresa a futuro en 3 etapas. Una de 2023 a 2035, donde el objetivo es monetizar la producción de crudo; otro de 2027 a 2050, con el objetivo de monetizar el Gas Natural y el GNL; y un tercero de 2030 a 2050 para el desarrollo del hidrógeno verde, el litio y otras energías limpias. El eje de su presentación fue maximizar el valor económico de la empresa y acelerar la monetización del petróleo contribuyendo a su vez a la descarbonización global a través del desarrollo de otras energías.

Lew, el Chief Financial Officer (CFO, jefe de finanzas) mostró como el crecimiento de producción del 7,2% fue el más alto en 25 años y que la empresa logró estabilizar la producción después de 5 años de caídas. Detalló que la EBITDA volvió a sus mejores números históricos y que la empresa planea invertir 5.000 millones de dólares en 2023. Reiteró que el centro del negocio sigue siendo el petróleo pero que van a acelerar su monetización e invertir en otras energías como el litio.

Con el presidente de Enarsa en primera fila, todos coincidieron el próxima finalización de gasoducto Néstor Kirchner, clave para transportar la producción de Vaca Muerta. “En junio aspiramos a terminar el gasoducto Néstor Kirchner para evacuar el gas de Vaca Muerta”, dijo Massa, que agregó que eso “sustituye 2.000 millones de dólares al año en importaciones”. También hubo menciones de Massa y los ejecutivos de YPF a los gasoductos Vaca Muerta norte, con el cuál comenzarán en mayo envíos a Chile, y Vaca Muerta Sur.

En la ronda de preguntas de inversores a Iuliano y Lew aparecieron dudas sobre la situación económica argentina, los efectos que puede tener la inflación en los resultados de la empresa e incluso el impacto de la cuestión electoral. Los directivos reconocieron la inestabilidad económica pero resaltaron que YPF igualmente obtuvo ganancias récord aún con el escenario de alta inflación. “A pesar del contexto bajamos la deuda y hemos crecido”, insistió González luego con la prensa. Iuliano y Lew no contestaron respecto a la cuestión electoral, aunque sí resaltaron que “los resultados de YPF pueden ser positivos en cualquier escenario político”. Hubo, como se esperaba, preguntas sobre el juicio Maxus, uno de los litigios importantes que tiene YPF en Estados Unidos. Lew respondió que hay una negociación en marcha en búsqueda de un acuerdo, sin dar más precisiones.

Consultado luego por la prensa por como evolucionará el precio de la nafta este año, Iuliano fue concreto: “Vamos a ajustar en función de como corra la inflación. Sabemos que estamos en año electoral, que es difícil el impacto que tiene”. Detalló que en 2022 “incrementamos los precios apenas por debajo de la inflación”.

Massa habló último, desde el edificio de YPF. Resaltó que “Palermo Aike representa un tercio de Vaca Muerta” y que esta “es la oportunidad de Argentina de aumentar su capacidad como exportador de energía”. “En los próximos 4 años podemos superar largamente el millón de barriles por día de petróleo”, sostuvo, y agregó que “el rol de YPF para impulsar estos proyectos es esencial para la industria de hidrocarburos en general”.

“Es decisión del Ministerio de Economía y quienes conducen YPF que a la próxima asamblea de accionistas el Estado argentino vaya con una propuesta de dividendos para consolidar a YPF en el negocio de hidrocarburos y consolidarla en el mercado”, adelantó Massa. Consultado por este punto, el CEO de YPF Iuliano dijo que son cerca de 100 millones de dólares.

El cierre de la jornada fue en el salón de operaciones de Wall Street. Cientos de pantallas con gráficos y números, muchas de ellas dedicadas a YPF. Justo fue una jornada a la baja en general y la petrolera no escapó de eso: su acción cayó un 7,87%. Cosas del mundo financiero: una empresa que tiene los mismos pozos y reservas que ayer, o más, vale menos. Pero la cuestión no empañó el final del evento: la plana mayor de YPF con González, Iuliano, Lew y Santiago “Patucho” Álvarez (Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Marketing) junto a Argüello y Royón en el balcón desde el que se toca la histórica campana de Wall Street.