Por qué Estados Unidos corre atrás de China en la carrera del litio

El litio se convirtió en un mineral cada vez más disputado en el mundo. La relevancia que adquirió en los últimos años va de la mano la transición energética y el almacenamiento de energía. Las potencias necesitan litio para desarrollar el sector automotriz y tecnológico. Incluso el militar. En esa carrera, China saca amplios cuerpos de ventaja.

No se trata solamente de contar con el suministro necesario ni contar con yacimientos litíferos, sino, también, con aprender a procesar el litio. La disputa geopolítica por el litio esconde también una disputa por conocerlo.

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El Destape entrevistó a Eduardo Gigante, ingeniero industrial, consultor, docente y especialista minerales críticos, que señaló que “la importancia geopolítica no está en la minería de litio en sí, sino en el procesamiento de ese mineral para desarrollar una industrialización y fabricación de vehículos y baterías”. Además, agregó que “casi el 90% del litio que se extrae en el mundo termina en China. Por eso, hasta que Estados Unidos no aprenda a procesarlo, va a estar subordinado a las decisiones de China”.

En la Argentina, el sector del litio está en franco crecimiento. Actualmente se produce en el país más de 110.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (CLE), que es la unidad de medida para determinar los niveles de exportación de un país. Las exportaciones están por llegar a los US$ 1.000 millones anuales.

Sin embargo, la Argentina ocupa el quinto lugar dentro del ranking de productores mundiales detrás de Australia, China, Chile y Zimbabue. La producción local comenzó en 1997, pero este mineral no tenía la relevancia que tiene hoy. En la actualidad hay ocho proyectos que están en etapa de producción en las tres provincias litíferas del país, que son Salta, Catamarca y Jujuy. Pero hay otros 40 que están en distintas etapas mineras.

- ¿Por qué el litio se volvió tan relevante en términos geopolíticos?

El litio recae en lo que se conoce como los minerales críticos, que son los que están vinculados con cadenas industriales. Se necesitan esos minerales, por ejemplo, para hacer funcionar una fábrica y construir algún elemento en particular. En el caso del litio, la vinculación está con la tecnología para almacenar energía. El ser humano almacenó energía a través de la leña, el carbón, después los hidrocarburos y en el presente tenía un gran tema por resolver que era cómo almacenar energía eléctrica a gran escala. El litio lo solucionó.

El litio también está vinculado a una cadena industrial importante como es la automotriz. Por eso tomó mucha relevancia a nivel mundial. Hoy hay dos grandes vectores que hacen al crecimiento del litio: el primero tiene que ver con los vehículos eléctricos. Pero otro vector que está cada vez con más fuerza es el de las baterías de almacenamiento de electricidad. Que son grandes bancos de baterías que se instalan dentro de las redes eléctricas. Esto genera que la demanda crezca. El tema es que el litio es insustituible. Hay otros tipos de baterías que se pueden fabricar, pero no con la eficiencia del litio.

- ¿Y por qué la disputa geopolítica?

Las cadenas industriales detrás del litio son centrales para el desarrollo de cualquier país. Los grandes fabricantes de vehículos de Estados Unidos y Europa tienen gran necesidad de contar con litio. La disputa no es por el acceso al mineral. El litio no es escaso en la corteza terrestre. Hay en muchos lugares, pero la clave es encontrarlo en lugares donde haya altas concentraciones para que sea económicamente factible de extraerlo. Eso es lo que ocurre en los salares argentinos. La importancia geopolítica del litio no está en la minería en sí, sino en el procesamiento de ese mineral para desarrollar una industrialización y fabricación de vehículos y baterías.

- ¿Por qué se dice que en el tema litio Estados Unidos corre atrás de China?

Estados Unidos tiene yacimientos de litio enormes y la tecnología para extraerlo. Pero lo importante es entender el proceso productivo y cómo se hace de forma eficiente y competitiva, que es lo que tiene a favor China. Para lograr esto se necesitan años de investigación para intentar entenderlo y fabricarlo. La disputa geopolítica tiene detrás el conocimiento de cómo procesar el litio. Para que Estados Unidos entienda el procesamiento van a pasar muchos años. Hasta que esto no ocurra, en tema del litio Estados Unidos va a estar subordinado a las decisiones de China.

- ¿Qué rol tiene la Argentina en esta disputa?

Se podría industrializar el litio mediante cadenas industriales que no tenga relación con baterías de almacenamiento de energía. Existen otras cadenas industriales para agregarle valor a este mineral. La Argentina podría producir baterías porque tenemos las capacidades técnicas que podrían permitir fabricarlas. El tema es poder lograrlo a un costo accesible y competitivo y esto es muy difícil de alcanzarlo en la Argentina.

La realidad es que casi el 90% del litio que se extrae en el mundo termina en China. La Argentina firmó acuerdos sobre litio con Estados Unidos que son importantes. Pero el demandante real a nivel mundial es China.

- ¿Qué salto podría dar la Argentina en producción-exportación de litio?

Este año se espera un nuevo crecimiento de la producción. Hay varios proyectos que están avanzando fuertemente y otros que están en producción, pero recién están arrancando. Hay que entender que aumentar la producción lleva tiempo, como es característico del sector minero