En septiembre se redujo el costo de los servicios por menor consumo de luz y gas

En septiembre un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $173.625 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. Este valor representa una baja del 7,7% contra agosto, que se explica esencialmente en una reducción en los consumos de gas y energía eléctrica debido a que se dejan atrás los meses de picos de consumo de invierno. Pese a la baja de septiembre, la canasta de servicios públicos aumentó tres veces más que la inflación en menos de dos años, según el informe de la Facultada de Ciencias Económicas.

"Al igual que en el mes anterior, el efecto en las cantidades más que compensa el impacto de los incrementos en los cuadros tarifarios en todos los

servicios públicos", señala el informe del grupo interdisciplinario UBA-Conicet. En septiembre, este gasto bajó 7,7% respecto del mes anterior, por estacionalidad, y es 26% superior al de igual mes de 2024.

El reporte, cuyos autores son Alejandro Einstoss y Julián Rojo, señala que esa reducción en la canasta de servicios lo explica esencialmente una baja en los consumos por estacionalidad.

La escalada Milei

Desde diciembre de 2023 hasta septiembre último, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 526% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 164%. A su vez, en este año la canasta acumula un aumento del 24% mientras que la inflación acumulada es del 21%. Así se desprende del reporte mensual elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Con respecto de septiembre de 2024, el costo de la canasta total se incrementó por debajo del índice general de precios del período (la canasta aumentó 26% mientras que para el IPC se estima un incremento del 31%).

. Por otra parte, el gasto en gas natural y energía eléctrica aumentaron 23% y 18% respectivamente en términos interanuales.

El gasto en transporte aportó 13 puntos porcentuales, de los 26 totales del incremento interanual, mientras que el gasto en energía eléctrica y agua aportaron 4 puntos porcentuales cada uno y el gas los 5 puntos restantes.

En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 50% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 50% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios.

El informe destaca que la canasta de servicios públicos del AMBA de septiembre representa el 11,1% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.564.013) o bien, con un salario alcanza para comprar 9 canastas de servicios públicos (en comparación con 7,8 en septiembre de 2024). El peso del transporte representa el 43% del gasto y es el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios sobre el salario.

De la misma manera, el informe incluye un análisis de las principales partidas del proyecto del presupuesto para 2026 destinadas a energía y el transporte que suman $11,4 billones, remarcando que el peso de estos gastos en relación con el PBI resulta similar al de 2025.