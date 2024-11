El viraje estratégico del gas hacia el petróleo del buque insignia de Techint en Vaca Muerta

Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techint, es uno de los principales productores de gas de Vaca Muerta. El activo estrella es Fortín de Piedra, donde hunde más de US$ 500 millones de dólares por año de inversión y produce 24,4 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d). En invierno, Fortín de Piedra de Tecpetrol abastece con gas a uno de cada cinco hogares del país y está por encima de cualquier otro campo gasífero de la Argentina.

Pero, al parecer, la ventana de gas no convencional dejará de tener esta relevancia para la petrolera de Paolo Rocca ya que a partir de 2025 comenzará a invertir fuerte para aumentar la producción de petróleo. El viraje estratégico hacia el crudo no convencional (shale oil) del buque insignia de Techint en Vaca Muerta tiene una única meta: el mercado de exportación. Para esto, quiere llegar a los 100.000 barriles diarios de petróleo (bdp) en 2028. Para tomar dimensión, en la actualidad todas las compañías juntas en Vaca Muerta producen un volumen cercano a los 450.000 bdp.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Podríamos llegar a una producción de 40 MMm3 diarios de gas natural (casi el 40% del país), pero en gas nos vamos a quedar ahí. Porque ahora nos vamos al petróleo”, se sinceró Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, en una charla que participó junto a otros CEOs de otras petroleras en el evento Argentina Oil & Gas Patagonia 2024, que se realizó hace algunos días en Neuquén.

El grupo Techint produce 15.000 bdp en Vaca Muerta. Un número para nada despreciable, pero inferior a otras compañías como YPF; Pan American Energy (PAE) de la familia Bulgheroni; Vista, creada por Miguel Galuccio; Pluspetrol, de las familias Poli y Rey; o la anglo-holandesa Shell, que encabezan el ranking de producción petrolera en la cuenca Neuquina.

Escalar y exportar

Markous remarcó que Techint tiene varios proyectos para aumentar la producción petrolera en Vaca Muerta: “El principal es el bloque Los Toldos II Este, que es un área donde tenemos la ingeniería a punto de lanzarse y tenemos que tomar la decisión de avanzar. Creemos que en una primera etapa podemos llegar a una producción de 35.000 bdp para 2026, pero pensamos que luego podríamos alcanzar los 70.000 bdp”.

La estrategia es similar a la que desplegó desde 2017 en Fortín de Piedra con el gas: invertir varios millones de dólares y desplegar muy rápido toda la organización del grupo Techint para escalar la producción cuanto antes. La apuesta estratégica de Tecpetrol en el bloque Los Toldos II Este, donde ya es operador, va de la mano de una noticia negativa para Paolo Rocca, que tiene que ver con haber perdido la carrera para quedarse con las áreas de petróleo que la estadounidense ExxonMobil vende en Vaca Muerta, luego de la decisión de su casa central de abandonar definitivamente el país.

La compulsa de Exxon, donde también participaron otras petroleras, la ganó Pluspetrol, que se quedó -por U$S 1.700 millones- las áreas de Exxon en Neuquén, según informó el medio especializado EconoJournal. Por eso, ahora concentrará la inversión en Los Toldos II Este.

Markous agregó que Tecpetrol tiene otro proyecto de grandes dimensiones para reforzar su estrategia para crecer en petróleo, que es el área Puesto Parada, que para fin de año llegará a los 6.000 bdp, pero apuntan a superar los 20.000 bdp. También se suman otros desarrollos que tiene en Neuquén como Los Toldos I Norte.

“Nuestro plan es llegar a los 100.000 bdp en los próximos cuatro o cinco años en Vaca Muerta”, sentenció Markous. La meta de la industria petrolera es alcanzar a partir de 2030 la producción de 1.000.000 de bdp, aunque algunos optimistas hablan de 1.500.000 bdp. Por eso es que desde la gobernación neuquina de Rolando Figueroa festejan, ya que en la actualidad casi el 50% de los ingresos de la provincia provienen de la regalías petroleras.

YPF, Total y Pampa

Tecpetrol no es el único que comenzó el viraje hacia el petróleo en Neuquén. La francesa TotalEnergies, responsable de operar el 25% de la producción completa de gas del país, también pondrá el foco en el petróleo en Vaca Muerta. Otra compañía se suma a la ventana de petróleo no convencional es Pampa Energía, liderada por el empresario Marcelo Mindlin, que planea invertir US$ 700 millones en 2025 para aumentar la producción de crudo. Su objetivo es multiplicar por diez el volumen actual y llegar a 50.000 bdp para 2027.

Por su parte, YPF, el gran productor de hidrocarburos del país, alcanzó en el último trimestre una exportación de crudo promedio de 40.000 bdp desde Vaca Muerta (37% más que en el mismo período de 2023) y se convirtió en el principal exportador del país (destinos de los envíos: Chile, Estados Unidos y Holanda).

Este volumen representa el 15% del total de la producción de YPF. En dólares, los envíos al exterior fueron por US$ 200 millones sólo en tres meses. El dato es relevante si se tiene en cuenta que en los próximos años Vaca Muerta va a dar un gran salto exportador cuando se termine la construcción de los oleoductos que permitirá exportar mayores volúmenes de crudo desde el Atlántico.