El fenómeno climático El Niño ya se está sintiendo en las provincias del Litoral, sobre todo en las localidades cercanas a ríos. Pero las amenazas que genera alcanzan también al conjunto del sistema eléctrico nacional. Un informe de la compañía Transener, la mayor transportista de electricidad del país, advirtió sobre el potencial impacto de El Niño y los riesgos operativos que podría generar en estaciones transformadoras, líneas eléctricas y sistemas de comunicación y los problemas logísticos y de acceso a las zonas afectadas para resolver los daños de manera rápida.

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¿Por qué el fenómeno de El Niño pone en riesgo al Sistema Argentino de Interconexión (SADI)?

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Las precipitaciones extremas, inundaciones y desbordes de los ríos podrían provocar fallas en las redes eléctricas regionales y nacionales. El escenario es todavía más complejo, ya que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red troncal que transporta electricidad en líneas de 500 kW para todo el país (excepto Tierra del Fuego), desde hace años que opera al límite. La red eléctrica del país tiene capacidad limitada y cuenta con muchos nodos saturados.

No se trata de los cortes de electricidad habituales en los grandes centros de consumo, como en las redes de distribución de Edesur en el AMBA. El impacto de El Niño podría generar serios inconvenientes en el conjunto del sistema de transporte eléctrico del país.

Para tomar dimensión, sólo basta recordar el apagón masivo del 16 de junio de 2019, que comenzó por una falla –en medio de una fuerte tormenta– en una línea de alta tensión en la zona del Litoral, que provocó un efecto dominó en el resto del sistema. Incluso llegando a apagones en localidades de Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

Vehículos anfibios, torres prearmadas y comando de crisis: el operativo de emergencia de Transener

En un evento organizado por Cammesa, la transportista eléctrica Transener presentó el “Plan de mitigación de efectos por ´Niño Intenso´ 2026-2027”, donde detalla cuáles podrían ser las principales afectaciones operativas y los aspectos estratégicos de prevención para reducir el impacto. La preocupación es que El Niño provoque tormentas con actividad de rayos anormal, anegaciones generalizadas y caminos bloqueados, dificultad para el traslado de maquinaria pesada, colapso de estructuras, afectaciones en las líneas y estaciones transformadoras, salas técnicas y celdas de baterías. La compañía Transener opera más de 15.000 kilómetros de líneas en alta tensión y 61 estaciones transformadoras.

En el plan de prevención, la compañía puso el foco en primer lugar en la logística y el movimiento de equipos pesados, vehículos anfibios, bombas de desagote, grúas y otro tipo de transporte para tránsito pesado en zonas de barro. También incluye torres prearmadas, generadores diésel y bombas de achique. El plan de emergencia de Transener cuenta también con “compuertas de 0,60 metros en mando/baterías, bolsones de arena de 10 kilos y sellado hidroexpansivo en pasamuros. Desobstrucción de zanjas perimetrales/internas, embudos de techos, cuencas de retención, bombas de achique y adecuaciones civiles como reparación de techos”.

Mantenimiento preventivo en cruces de ríos y equipos interdisciplinarios para evitar colapsos

Otro aspecto central es el rearmado del personal y un comando de crisis unificado, que incluye el armado de equipos de especialistas interdisciplinarios. También está realizando “inspección preventiva y trabajos de mantenimiento en torres críticas, cruces de ríos, cauces cercanos a torres y erosiones anormales”, entre otros aspectos.

¿Qué es el "Súper Niño" y qué provincias sufrirán más lluvias e inundaciones en 2026 y 2027?

El Niño es un fenómeno climático natural generado por el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial, que altera la circulación de grandes masas de aire provocando modificaciones ambientales, entre ellas, los patrones de lluvias en regiones como Sudamérica. En esta ocasión se espera un fenómeno de mayor intensidad.

En la Argentina, para la primavera y el verano se esperan abundantes lluvias en el centro y norte del país, con epicentro en el Litoral y el Noroeste. El impacto comenzó con las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, que se vieron afectados también por las lluvias en el sur de Brasil. Las represas hidroeléctricas del país vecino tendrán que liberar grandes cantidades de agua que afectarán distintas cuencas aguas abajo en la Argentina.

¿Cuánto van a aumentar las lluvias en noviembre y diciembre y qué pasa con los suelos saturados?

La máxima intensidad se prevé para fin de año y principios de 2027. En noviembre se espera un 70% más de lluvias y en diciembre el aumento de precipitaciones podría alcanzar hasta un 90% en comparación con la media histórica de cada mes.

Un problema adicional tiene que ver con que, por las abundantes lluvias que también se registraron en 2026, los suelos de varias provincias afectadas se encuentran saturados. Buenos Aires, por ejemplo, tiene 58 de 92 municipios ya superaron las medias anuales de lluvias.