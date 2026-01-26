Horacio Marín durante el Ynnovation Day de YPF

Una cultura de innovación en marcha

YPF dio un paso más en su transformación estratégica al celebrar una nueva edición del Ynnovation Day, un espacio pensado para consolidar la cultura de innovación en todos los niveles de la empresa. En esta jornada participaron el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto con vicepresidentes y equipos de distintas áreas, en línea con el espíritu del Plan 4x4 que guía a la compañía.

Durante el evento se presentó el ecosistema de innovación desarrollado por YPF, que incluye tres pilares clave: la Academia de Productividad e Innovación (API), la plataforma digital Innová para la gestión de ideas, y el Reconocimiento Ynnovation, un programa que premia iniciativas con impacto real en la empresa.

Resultados que generan valor

En esta edición, se reconocieron diez iniciativas destacadas desarrolladas por colaboradores de diferentes áreas. Entre ellas sobresalió el proyecto BES, que logró la implementación de bombas electrosumergibles en pozos de Vaca Muerta, adelantando la producción en ocho meses respecto del método convencional. Esta innovación generó un ahorro estimado de dos millones de dólares por pozo, demostrando cómo una solución adaptada al contexto local puede marcar una diferencia significativa.

Equipos de YPF que participaron en el encuentro de innovación

Visión de futuro

“La innovación en YPF implica generar la idea, entender el valor que queremos lograr y desplegarla para obtener resultados alineados a la estrategia de la compañía”, señaló Florencia Tiscornia, vicepresidenta de Personas y Cultura. Por su parte, Horacio Marín afirmó: “La innovación tiene que ser inteligente. Si con el resultado inteligente nuestra empresa vale más que ayer, adelante con la innovación”.

De esta manera, YPF busca posicionarse como una empresa energética de clase mundial, donde la creatividad y la mejora continua se integran como herramientas clave para impulsar el desarrollo económico y energético de Argentina