El picante cruce entre Luis Majul y Gerardo Romano en La Cornisa

Gerardo Romano le hizo pasar un incómodo momento Luis Majul por llamarlo actor K en el videograf de La Cornisa y se generó una tensa entrevista en la noche del domingo.

"¿Qué pretenden?", comenzó el periodista solo para recibir la primera respuesta picante: "Lástima el videograph que dice actores K, porque sería como si yo te dijera periodista M. Apoyo la mayor cantidad de medidas del kirchnerismo y eso no me reduce a ser un actor K, yo soy un actor. Vos sos un periodista y no sos un periodista M, porque además corrés un riesgo, podés ser un periodista M de mierda".

La crítica no fue bien recibida por Majul, que le reprochó que él no criticó cómo estaba hecha la obra del artista, que fue a ver días atrás.

Posteriormente, el actor profundizó sobre las manifestaciones en las que se sumaron un conjunto de actores que realizaron el 25 de Mayo y el 9 de Julio: "Néstor está muerto y Cristina no está más, no nos ocupamos de hablar del presente, una inflación de la san puta, salarios caídos, sacarle la plata a los jubilados".

"Yo tengo derecho como ciudadano y televidente a juzgar la objetividad de tu programa, invisivilazando las cagadas del gobierno y aplaudiendo meter en cana al gobierno anterior”, concluyó.