Visita del papa León XIV: los bancos anunciaron cómo funcionarán durante el fin de semana largo

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante cinco días, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre, por la conmemoración del Día del Bancario y las jornadas correspondientes a la visita oficial del papa León XIV. Durante ese período, los usuarios podrán seguir realizando pagos y transferencias a través de los canales digitales, informaron las asociaciones que agrupan a las entidades del sector.

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El cierre de las sucursales bancarias comenzará el viernes 6 por el Día del Bancario y seguirá durante el sábado y domingo como es habitual. Luego, tampoco habrá sucursales abiertas ni el lunes 9 (feriado en todo el país) ni el martes 10 (feriado en la Ciudad de Buenos Aires, además de en Córdoba).

El miércoles 11 de noviembre será feriado solo en la provincia de Buenos Aires. El comunicado de las asociaciones bancarias no realizó ninguna aclaración sobre ese día, por lo que las sucursales funcionarán normalmente durante esa jornada en todo el país salvo en territorio bonaerense.

Según el comunicado difundido el 4 de noviembre, entre el viernes 6 de noviembre y el martes 11 estarán disponibles las operaciones con tarjetas, homebanking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil de manera habitual.

Las entidades señalaron también que los canales digitales funcionarán las 24 horas para efectuar transferencias, pagar servicios y realizar otras transacciones electrónicas, de acuerdo con los esquemas habituales de funcionamiento.

Para atender la demanda de efectivo durante esas jornadas, los bancos prevén recargar la red de cajeros automáticos en todo el país. También estará operativo el sistema Extra Cash, que permite retirar billetes con tarjeta de débito y Documento Nacional de Identidad en distintas cadenas de supermercados, farmacias y otros comercios.

El anuncio fue realizado por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Cuáles son los feriados de noviembre 2026 por la visita del Papa

Según el cronograma publicado, la visita de León XIV contempla tres fechas especiales con diferente alcance territorial.

Fecha Jurisdicción alcanzada Lunes 9 de noviembre Todo el territorio argentino Martes 10 de noviembre Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba Miércoles 11 de noviembre Provincia de Buenos Aires

El lunes 9 de noviembre fue presentado como feriado nacional, por lo que alcanzaría a los trabajadores de todas las provincias. En tanto, las jornadas del martes 10 y miércoles 11 tendrían una aplicación limitada a las jurisdicciones mencionadas. La diferencia territorial es relevante para quienes deben trasladarse diariamente entre CABA y el Conurbano para cumplir sus tareas laborales.