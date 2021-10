El Gobierno lanzó el proyecto de desarrollo sostenible de la cadena vitivinícola

Se trata de aportes no reembolsables para inversiones en la producción primara y en establecimientos.

El presidente Alberto Fernández, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; y representantes del sector vitivinícola anunciaron en Casa de Gobierno la puesta en marcha del Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Cadena Vitivinícola II (Proviar II). Contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por U$S 40 millones.



"La industria vitivinícola es muy importante porque ayuda a las regiones a desarrollarse en un momento que tenemos que poner todo en marcha después de todo lo que sufrimos con la pandemia", sostuvo Fernández. En un acto en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, el Presidente consideró además como muy importante que ocho bodegas argentinas estén entre las 100 mejores del mundo porque "esto es un trabajo de años y el vino es un producto genuinamente nacional".

A su vez, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, destacó que la puesta en marcha del Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Cadena Vitivinícola II "conlleva el trabajo conjunto de todos los sectores de la vitivinicultura, trabajadores, empresarios y la sociedad civil". Los recursos para inversiones tendientes a mejorar la sostenibilidad de todo el sector serán otorgados por el BID como aportes no reembolsables para inversiones en la producción primara y en establecimientos de 11 provincias y ejecutados por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).



Para el presidente de la Coviar, José Alberto Zuccardi, "el impulso a Proviar II es muy importante para la vitivinicultura argentina porque significa que vamos a tener recursos para que productores más pequeños puedan sumar aspectos vinculados a la sostenibilidad, que son los objetivos ya trazados en el Plan Estratégico Vitivinícola". El Proviar II es el resultado de una etapa de análisis y reformulación que se llevó a cabo desde la Coviar a partir de 2015, tomando como base los resultados obtenidos en la primera edición del programa, que entre 2009 y 2014, benefició a más de 3.400 pequeños productores de todo el país, reveló la entidad.



Al monto destinado por el BID al programa, unos U$S40 millones para un período de ejecución estimado de cinco años, se sumará un porcentaje de contraparte en torno a 60% a cargo del productor o establecimiento del sector vitivinícola beneficiado. "Para el BID es un honor estar aquí en esto que será una continuación del esfuerzo que hizo el banco con el exitoso Proviar I, pero esta vez con un componente social, económico, del enoturismo y la exportación para la vitivinicultura argentina", destacó José Agustín Aguerre, representante del BID en Argentina.



Proviar II tendrá impacto directo en 11 provincias vitivinícolas: Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca, Rio Negro, Neuquén, Tucumán, Córdoba, Jujuy y Chubut; y podrán participar productores primarios y establecimientos industriales de todas las regiones. Durante el acto que se desarrolló en el Salón de los Pueblos Originarios, fueron distinguidas las bodegas que resultaron premiadas en el concurso "The World"s Best Vineyard 2021", en el que la empresa argentina de la familia Zuccardi fue elegida como la mejor Bodega y Viñedo del Mundo. Para el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martin Hinojosa, "este reconocimiento habla de lo bien que estamos haciendo las cosas y cómo estamos trabajando en conjunto entre el sector privado y el sector público a través de los años".