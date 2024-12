Apenas crecieron las ventas minoristas por Navidad 2024 y "El balance no fue bueno", según CAME Casi no aumentaron pese a compararse con la Navidad de la devaluación y del ajuste de Milei del año pasado, reveló un informe de la CAME.

25 de diciembre, 2024 | 13.54 Las ventas en las jugueterías cayeron casi un 2%, Las ventas minoristas de las pymes por la Navidad 2024 apenas crecieron levemente respecto a las del año pasado, que había llegado apenas días después de la devaluación y súbita aceleración de la inflación post asunción de Javier Milei. Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el cual precisó que, este año, las ventas pyme por Navidad subieron un 1% interanual, medida a precios constantes. "La Navidad 2024 fue abundante en ofertas, donde el 86,2% de los comercios consultados realizó alguna promoción. Por otro lado, mostró a un consumidor más tranquilo frente a la estabilidad de precios, pero con sus ingresos limitados por una economía que aún está en proceso de recuperación", destacó el informe de la CAME. Además, subrayó que para casi la mitad de los comerciantes, un 47,9%, las ventas fueron "mejor o mucho mejor de lo esperado", mientras que el 15,1% señaló que fueron "peor o mucho peor", y el 37% opinó que fueron "iguales a lo esperado". La leve suba se da como comparación con las bajas ventas de la Navidad 2023, en medio de lo que entonces fue el impacto del inicio del ajuste de shock de Javier Milei, debido a la suba de un 118% en el tipo de cambio que el ministro de Economía, Luis Caputo, implementó aquel el 12 de diciembre, que terminó por disparar la inflación a un 25,5% en el mes. MÁS INFO Navidad "Desbordó de gente" la Navidad en Congreso para personas en situación de calle "El balance no fue bueno si se tiene en cuenta que se compara con una Navidad muy austera, como fue la de 2023", advirtió CAME en ese sentido. Aun así, aclaró que "encontró a un comercio más prolijo financieramente, y junto con las ofertas en efectivo y las cuotas sin interés, morigeraron el impacto del resultado". En tanto, el ticket promedio se ubicó en $36.165, siendo el valor más alto $60.658 en Equipos de audio, video, celulares y accesorios, y el más bajo $30.069 en Librerías. De los seis grandes rubros relevados, cuatro crecieron y dos cayeron en la comparación interanual. Los que subieron fueron Calzado y marroquinería (+6,7), Cosmética y Perfumería (+3,1%), Equipos de audio, video, celulares y accesorios (+2,5%), e Indumentaria (+1,2%). En cambio, disminuyeron en ventas los rubros Librería (-5,8%) y Juguetería (-1,9%). En relación a las jugeterías, la CAME indicó que "las ventas cayeron 1,9% a precios constantes frente a la misma fecha 2023 y el ticket promedio fue de $39.716". Al respecto, explicó que "más allá del contexto económico, el rubro viene recibiendo la competencia de la tecnología, donde los chicos arrancan a usarla desde edades más tempranas y le restan atractivo al juguete como regalo. En comercios consultados se destacó que el ánimo de la gente fue mejor al año pasado, pero el dinero disponible menor". TWITTER

