La UCA desmiente a Milei: advierte que la pobreza no bajó y que incluso subió con el Gobierno libertario

La pobreza prácticamente no bajó o incluso subió durante el gobierno de Javier Milei. Así lo advirtió la Universidad Católica Argentina (UCA) mediante el uso de mediciones alternativas que tienen en cuenta la mejora en la captación de ingresos implementada por el Indec, así como la canasta de consumo actualizada que el organismo estadístico decidió descartar a inicios de año.

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Según el Indec, la pobreza alcanzó un 32,3% en el primer semestre de 2026. Aunque se trata de una suba respecto al piso del segundo semestre de 2025, cuando tocó un piso del 28,2%, el Gobierno sigue reivindicando que supone una importante baja respecto al 41,7% del segundo semestre de 2023 (e incluso respecto al 40% del primer semestre de ese año, no impactado por la devaluación y disparada inflacionaria de diciembre de ese año).

Sin embargo, ahora la UCA pone en duda esta tendencia. En concreto, el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de esta universidad señaló que, en los hechos, la pobreza era del 37,7% en el segundo trimestre de 2023, mientras que en el segundo trimestre de 2026 era del 37,5%. Es decir, la baja con Javier Milei fue de solo el 0,2%.

Vale aclarar que esta es la comparación más honesta intelectualmente, dado que toma el último trimestre disponible de la serie y lo compara con el último trimestre equivalente previo a la asunción de Milei. Así, evita distorsiones por estacionalidad, ya que toma dos trimestres sin impacto del aguinaldo (en cambio, si se compara el segundo trimestre de 2026 con el tercer trimestre de 2023, en el que sí hubo impacto del aguinaldo pero todavía no de las medidas mileístas, se produciría una suba de la pobreza de 1,9 puntos).

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