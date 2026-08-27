Trump dejó afuera a la Argenta de la importación de 300.000 toneladas de carne

El gobierno de Donald Trump dejó a la Argentina afuera de la nueva ampliación temporaria de la cuota de importación de carne vacuna libre de aranceles que Estados Unidos aplicará durante 90 días para intentar contener los precios internos del producto.

La medida establece un cupo extraordinario de 300.000 toneladas, que comenzará a regir el 1° de septiembre de 2026 y se distribuirá en tres tramos mensuales de 100.000 toneladas. Sin embargo, la reglamentación determinó que solo podrán utilizarlo países incluidos dentro de la categoría arancelaria de “otras regiones o áreas”.

Esa definición excluye a los exportadores que ya poseen una cuota individual asignada específicamente por Estados Unidos. Es el caso de la Argentina, pero también de Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, que por ese motivo no podrán participar del nuevo contingente.

La decisión frustró las expectativas que se habían generado en el sector cárnico argentino cuando Trump anticipó la creación de la cuota extraordinaria. En ese momento todavía no se conocían las condiciones definitivas y existía la posibilidad de que los frigoríficos locales pudieran aprovechar una porción de las 300.000 toneladas extra.

La Argentina ya cuenta con un régimen particular de acceso al mercado estadounidense y, además, busca que Washington renueve para 2027 un cupo extraordinario de 80.000 toneladas que había sido creado anteriormente. En esta oportunidad, sin embargo, la administración estadounidense optó por canalizar la nueva ampliación exclusivamente hacia países sin una asignación propia.

Brasil, favorecido con la medida de Trump pese a las diferencias con Lula

Aunque existen varios proveedores habilitados sanitariamente para vender carne vacuna a Estados Unidos que cumplen ese requisito, Brasil aparece como el principal candidato a quedarse con la mayor parte del nuevo cupo, a pesar de las diferencias ideológicas entre Trump y el gobierno de Lula da Silva.

La adjudicación se hará directamente a los primeros países que la pidan y cumplan con las condiciones, una modalidad que favorece a los exportadores con capacidad para colocar rápidamente grandes volúmenes.

Brasil cuenta además con ventajas de precio y logística y con una estructura exportadora preparada para realizar numerosos embarques hacia los puertos estadounidenses.

La ampliación fue dispuesta por Trump con el objetivo inmediato de aumentar la oferta de carne vacuna magra y reducir los precios internos. A diferencia de otras oportunidades en las que Estados Unidos abrió un cupo extraordinario específico para la Argentina, esta vez el esquema elegido impide que los exportadores argentinos accedan al nuevo contingente.