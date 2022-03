El Gobierno ponderó el fideicomiso de trigo para "amortiguar" las subas de precios internacionales

Funcionarios del Gobierno nacional destacaron hoy la puesta en marcha de un fideicomiso de trigo que permita "amortiguar" y "desacoplar" la suba de los precios internacionales del cereal de los valores locales, el cual se encuentra en constante alza como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En este sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió la utilización de estos instrumentos para "amortiguar" el impacto en los precios de las commodities que generó el conflicto armado.

Con el fideicomiso, dijo, "no se afecta el precio relativo" de los exportadores de granos, como podría ocurrir con un aumento de retenciones, y, al mismo tiempo "el Estado puede generar una brecha" entre los precios locales y los internacionales.

En otro tramo de una entrevista que brindó al Destape Radio, el ministro descartó un eventual aumentó de retenciones en el caso de una suba en el precio de los cereales: "Tenemos que afianzar la creación de fideicomisos para amortiguar el efecto de los precios y estamos trabajando en esa línea".

El Gobierno nacional, a través de las carteras de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Productivo acordó con sectores de la cadena de trigo la creación de un fideicomiso que contempla volcar al mercado doméstico 800.000 toneladas de trigo, ante la necesidad de proteger el mercado interno, permitir generar certidumbre y eliminar la volatilidad de los precios.

Según explicaron desde el Gobierno nacional, este mecanismo financiero, que tendrá vigencia hasta el 31 de enero, tiene por objetivo asegurar el precio de comercialización de harina de trigo pan tipo 000 y fideos secos de presentación hogareña, incluidos en el programa +Precios Cuidados.

En esta línea, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, uno de los principales impulsores de esta herramienta, sostuvo que "hay que acelerar medidas de desacople entre el precio interno y el internacional, una que ya pusimos en la cancha es el fideicomiso para asegurar el precio de la harina triple cero de kilo y el paquete de fideos de medio kilo, en Precios Cuidados para que el precio no se dispare".

Debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que en conjunto acaparan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el precio internacional del cereal llegó ayer a alcanzar precios históricos, al concluir la jornada en el mercado de Chicago a US$ 473 la tonelada, más de US$ 130 por encima de lo que cotizaba a principios de mes.

Es por eso que Feletti indicó que la guerra entre estas dos potencias agroexportadoras plantean "un escenario mundial que en lo inmediato dispara el precio internacional del trigo".

"La noticia positiva es que la producción de trigo fue récord en Argentina, hay 22 millones de toneladas, una parte se exporta y hay trigo en el mercado interno. No puede faltar trigo en el mercado interno, necesita siete millones de toneladas, no habría una razón para que los molinos no estén abastecidos", agregó.

Por otra parte, dijo que el pan "requiere en lo inmediato otras 800.000 toneladas y hay que buscar los mecanismo de desacople", por lo cual "ahora empezamos una discusión con el tema del abastecimiento de otros rubros como el caso del pan".

No obstante, ayer el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sector en la actualidad para adquirir trigo a causa de la volatilidad de los precios, y solicitaron asistencia por parte de los exportadores para poder contar con la materia prima.

"Estamos a la espera de una asistencia de trigo por parte de la exportación, más allá de seguir intentando por todos los medios convencer al productor de que venda el trigo, que es un gran momento para hacerlo", dijo Cifarelli en diálogo con Télam.

"Seguimos atrás del trigo", remarcó el titular de FAIM, al tiempo que sostuvo que hoy la industria "está asistiendo a las panaderías y la industria, con una harina que estaba la semana pasada alrededor de los $1.300 la bolsa de 25 kilos y que tras el fuerte aumento de esta semana, hoy (por ayer) está a $ 1.500".

De hecho, el titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez, sostuvo en una reunión con periodistas que mantuvo durante la semana que "hay cadenas que en el proceso de industrialización necesitan, en esta coyuntura, una atención".

"Por ejemplo el precio del trigo, con el cual la molinería está teniendo dificultades. Desde la semana pasada estamos trabajamos para garantizar que tengan el trigo que necesitan", dijo el ministro.

Con información de Télam