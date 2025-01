A tres de cada diez asalariados de CABA no les realizan los aportes jubilatorios

La población asalariada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) soporta una situación de precariedad e informalidad laboral, y en ese contexto, al 28.5% sus empleadores no les efectúan descuentos jubilatorios. Las cifras y porcentajes están contenidos en un informe correspondiente al tercer trimestre 2024 del Instituto de Estadística y Censos porteño.



Se trata de 333.900 empleados y entre los que trabajan por cuenta propia el 32,4% no está registrado y llegan a los 127 mil casos. Entre el Personal Doméstico la informalidad es del 71,5% (46.000 personas).

Todo hace un total de más de medio millón de porteños no registrados sobre 1.582.000 ocupados. En relación a un año atrás, "la cantidad de personas asalariadas no registradas en la seguridad social tiene un aumento interanual de 12,8%, empujada por los varones (44,7%), ya que las mujeres sin registro disminuyen (-6,2%)", dice el informe oficial.

Sin descuentos no hay futuro

"Del 28,5% de la población asalariada que no le efectúan descuentos jubilatorios, el 9,6% aporta por sí misma a la Seguridad Social; el otro 18,9% no lo hace, por cuanto no tiene ningún tipo de registro en la seguridad social", indicó el Informe.

El trabajo también señala un avance en la "desalarización" e indica que "el 71,9% de la población ocupada trabaja en condición asalariada la participación más baja de la serie iniciada en 2014 para un tercer trimestre".

La reducción interanual es de 1,5 puntos. El volumen de la población asalariada en la comparación con igual período del año anterior muestra una baja de 3,5% y lidera la merma del empleo total". (De 1.168.000 a 1.127.000).

Los que trabajan por cuenta propia suman el 25% de la población ocupada porteña (391.500 personas), lo que implica el registro más alto de la serie histórica iniciada en 2014. En volumen, esta categoría ocupacional crece 11,8% con respecto a un año atrás, a contramano de la reducción en el total de población ocupada.

El 55% de la población que trabaja por su cuenta está conformado por varones y el 45% por mujeres". Según el trabajo, el 61,3% de los cuentapropistas está registrado para ejercer su actividad y paga regularmente versus 69,7% de un año atrás.