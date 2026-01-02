De cuánto es la Tarjeta Alimentar en enero 2026: quiénes la cobran

Tarjeta Alimentar: el monto a cobrar

El inicio de enero de 2026 llega con actualizaciones en las prestaciones sociales que paga la ANSES, aunque con una aclaración clave para las familias que reciben la Tarjeta Alimentar. Mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajusta por la fórmula de movilidad, los montos de la Tarjeta Alimentar no tendrán aumento en enero y se mantendrán sin cambios respecto de los últimos meses de 2025.

La actualización de las asignaciones familiares y sociales está prevista en el Decreto 274/2024, que establece incrementos mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En enero, el aumento aplicado es del 2,5%, pero este mecanismo no alcanza a la Tarjeta Alimentar, ya que se trata de un programa que depende del Ministerio de Capital Humano y requiere una decisión específica del Poder Ejecutivo para modificar sus valores.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en enero de 2026

Ante la falta de anuncios oficiales, los importes que se acreditan en enero continúan siendo los mismos que rigieron durante el cierre de 2025. Los montos de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) o la prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto cobro

ANSES: Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en enero

La Tarjeta Alimentar está destinada a los hogares más vulnerables y alcanza a los siguientes grupos:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

Personas que cobran AUH por discapacidad , sin límite de edad.

Embarazadas a partir del tercer mes de gestación que perciben la AUE .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

El acceso al beneficio es automático, siempre que el grupo familiar cumpla con los requisitos establecidos por el programa.

Tarjeta Alimentar y AUH calendario de pagos

Aunque la Tarjeta Alimentar no se actualiza, la AUH sí recibe el aumento del 2,5% correspondiente a enero. Con este ajuste, el monto bruto por hijo asciende a $125.528, aunque la ANSES retiene el 20% mensual hasta la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, el pago efectivo mensual es de $100.362 por hijo, al que se suma el monto fijo de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de niños o adolescentes a cargo.

Calendario de pagos AUH y Tarjeta Alimentar

Según informó la ANSES, los pagos de enero comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, de acuerdo con la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 10 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 17 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Así, en enero de 2026, la Tarjeta Alimentar continúa siendo un refuerzo clave para los hogares de menores ingresos, aunque sin actualización en sus montos frente a la inflación, en un contexto donde la AUH sí acompaña parcialmente la suba de precios mediante la movilidad mensual.