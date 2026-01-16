Un hogar tipo necesita en enero casi $200.000 sólo para cubrir el gasto en servicios

El gasto en servicios públicos volvió a aumentar su participación dentro del presupuesto de los hogares argentinos, mientras se espera por una actualización de los índice de inflación que den cuenta de este proceso. Con el esquema tarifario y de subsidios vigente desde enero de 2026, el pago de electricidad, gas, agua y transporte se consolidó como uno de los principales componentes del gasto mensual. De acuerdo con el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-CONICET), que analiza la evolución de tarifas, subsidios y costos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el costo de la canasta de estos servicios alcanza en enero de este año los 192.665 pesos mensuales. “Desde diciembre de 2023 hasta el mes de enero de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 594% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 194%”, señala el informe.

Según el relevamiento de las instituciones, un hogar promedio del AMBA requirió un 5% más que en diciembre para cubrir la canasta de servicios públicos, considerando electricidad, gas natural, agua potable y transporte. El monto refleja el impacto acumulado de los aumentos aplicados desde diciembre de 2023 y la reducción progresiva de la asistencia estatal, que modificó la relación entre tarifas y subsidios. “Lo explica esencialmente el incremento en todos los cuadros tarifarios en conjunto con el aumento de las cantidades consumidas de energía eléctrica conforme de transita la curva ascendente de demanda con pico en el mes de enero”, señala el IIEP.

Desde el 2023 el esquema de subsidios fue reduciendo su alcance y su peso relativo en el financiamiento de los servicios. De acuerdo con el IIEP, en enero las tarifas cubren en promedio alrededor del 52% del costo total, mientras que el resto era financiado por el Estado.

Tarifas y salarios en pugna

En los servicios energéticos, la cobertura tarifaria fue mayor. En electricidad y gas natural, los usuarios residenciales pasaron a pagar más del 80% del costo del servicio, como resultado de la actualización de precios mayoristas, transporte y distribución. El nuevo esquema de subsidios implementado desde enero de 2026 profundizó esa tendencia, al limitar el acceso a la asistencia estatal a un grupo más reducido de hogares.

El sistema vigente establece criterios de focalización basados en ingresos y niveles de consumo. En la práctica, una parte de los usuarios que anteriormente recibían subsidios parciales pasó a afrontar tarifas más cercanas al costo pleno. El informe del IIEP advierte que “esta transición no fue homogénea y que existen diferencias significativas según el nivel de ingreso y la localización de los hogares”.

En el caso del servicio de agua potable, los ajustes tarifarios también se trasladaron a las facturas, con aumentos vinculados a los costos operativos y de mantenimiento. Aunque el nivel de subsidio en este servicio se mantuvo por encima del observado en energía, la participación del Estado también mostró una reducción respecto de años anteriores. El recorte de subsidios a los servicios públicos se enmarca en una estrategia fiscal orientada a reducir el gasto del Estado. Durante 2025, las transferencias destinadas a energía y transporte registraron una caída significativa en términos reales, lo que permitió disminuir el peso de los subsidios dentro del presupuesto nacional.

El transporte es lo que más subió en términos nominales dentro de la canasta de servicio de los hogares. En el caso de los colectivos, el informe da cuenta que, "mientras el boleto de las líneas de la Ciudad aumenta con IPC+2% (esto arroja un 4,5% en enero) las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación, luego de tener un aumento del 9,7% en noviembre de 2025, mantienen invariante el precio del boleto”. “Por esto, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos, en enero, aumentó 2,7%”, agrega el informe del ente interdisciplinario de UBA-Conicet. De acuerdo con el informe, el gasto en transporte aportó 20 puntos porcentuales, de los 33 totales del incremento interanual mientras que el gasto en agua, gas y energía eléctrica aportaron 3, 4 y 6 puntos porcentuales respectivamente.

Por último, la canasta de servicios públicos del AMBA de enero representa el 11,3% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.669.156) o bien, con un salario alcanza para comprar 8,8 canastas de servicios públicos (frente a 8,5 en enero de 2025). A su vez, el peso del gasto en transporte sobre el salario representa el 43% y es al menos el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios sobre los ingresos del hogar.