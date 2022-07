Segmentación de tarifas: extienden plazo para completar el formulario del subsidio de gas y luz

Se dará una prórroga para todas aquellas personas que no llegaron a anotarse cuando le correspondía a su último número de documento. Además se podrá rectificar si hubo errores en la carga, o si hubo omisiones.

El Gobierno extendió el plazo de inscripción para solicitar el subsidio para las tarifas de gas y electricidad que será del 27 al 31 de julio para todas aquellas personas que no se hayan inscripto o que se hayan olvidado de cargar un servicio o que necesiten corregir algún dato.

De esta manera, todos y todas los que deban completar por primera vez el formulario o rectificar si hubo errores en la carga, o si hubo omisiones, lo podrán hacer en: www.argentina.gob.ar/subsidios o en la aplicación “Mi Argentina” o en forma presencial en las oficinas del Anses con turno previo o en las distribuidoras o Entes Reguladores.

La inscripción se abrió el pasado 15 de julio. Más de seis millones de hogares completaron hasta este mediodía el formulario para acceder a los subsidios mediante la segmentación de las tarifas de los servicios de energía eléctrica y de gas natural, en tanto se estima que para fin de julio se alcanzarán cerca de 11 millones de usuarios inscriptos.

Este martes finalizó el registro para quienes tienen DNI terminado en 6, 7, 8 y 9. En el caso específico de los usuarios con DNI terminado con dichos números, el total de inscriptos hasta el momento fue de 2.391.776 hogares. De ese total, 101.200 pertenecen a la tarifa 1, de ingresos altos, que irán perdiendo los subsidios gradualmente; 1.323.046 pertenecen a la tarifa 2, de ingresos bajos, que mantendrán los subsidios, al igual que los 967.530 que pertenecen a la tarifa 3, de ingresos medios.

El vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti, coordinador del programa de segmentación, remarcó la importancia de realizar el trámite, ya sea de modo virtual o presencial, ya que "el decreto (332/2022) prevé que los que no aparezcan en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) no estarán alcanzados por el beneficio", y en consecuencia deberán pagar la tarifa plena. De todos modos, aclaró que "los barrios populares están todos subsidiados por ubicación y seguirán así aunque los usuarios que vivan en ellos no llenen el formulario".

Cuáles son los datos para la inscripción: