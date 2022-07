Segmentación de tarifas: qué hacer si se pasó la fecha para la inscripción virtual

A partir del 1 de agosto comenzará a regir la quita de subsidios para los sectores de altos ingresos y quienes no hayan llenado el formulario. ¿Cómo hacer si no me inscribí en la fecha correspondiente?

25 de julio, 2022 | 12.20

El Gobierno comenzará a implementar la segmentación de tarifas a partir del 1 de agosto, por lo cual todas las personas que quieren mantener sus subsidios para el consumo de la luz y el gas deben inscribirse en el formulario que se lanzó el 15 de julio. La Secretaría de Energía dividió los días de inscripción según la terminación de DNI. De este modo, entre el 15 y el 19 de julio pudieron inscribirse solo los documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, entre el 20 y el 22 de julio los terminados en 4, 5 y 6 y entre el 23 y el 26 de julio los terminados en 6, 7, 8 y 9. ¿Qué pasará con quienes, por el motivo que fuere, no pudieron inscribirse en los días que les correspondía según su DNI? Estas personas no deben preocuparse, ya que tendrán una oportunidad más para pedir el mantenimiento de los subsidios. Según anticiparon fuentes oficiales a El Destape, entre el 27 y el 31 de julio la inscripción online permanecerá abierta para todas las terminaciones de DNI que no hayan podido hacer el trámite antes. Del mismo modo, en esos días también permanecerá abierta para todos los DNI la modalidad de inscripción presencial en las oficinas de Anses, con turno previo. MÁS INFO Tarifas Este es el formulario para inscribirse en la segmentación de tarifas Sin embargo, quienes no se hayan inscripto antes deberán cerciorarse de hacerlo en estas fechas, ya que, según se estipuló hasta el momento, a partir del 1 de agosto la posibilidad de llenar el formulario se cerrará y la quita de subsidios comenzará a implementarse. Por ahora, el Gobierno no anticipó si más adelante habrá una reapertura de la inscripción para quienes necesiten recategorizarse o quienes no hayan llegado a anotarse. Una vez que llenen el formulario, que tiene carácter de declaración jurada, los usuarios serán ubicados provisoriamente en la categoría a la que ellos mismos dijeron pertenecer, por lo que si se anotaron en los segmentos 2 o 3 automáticamente seguirán percibiendo subsidios a partir del 1 de agosto. Luego, si al realizar el cruce de datos el Gobierno percibe que ese usuario pertenece en verdad a otra categoría de ingresos, recién entonces será reubicado. Segmentación energética formulario RASE: cómo hacer el trámite online Ya está disponible para completar de manera online el formulario de la Segmentación Energética. Se puede hacer a través de www.argentina.gob.ar/subsidios o en la aplicación Mi Argentina. Cuándo podrán anotarse los usuarios Para que el sitio web no colapse y se puedan hacer las inscripciones, el turno para anotarse dependerá del número de terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los DNI terminados en 0,1 y 2 podrán anotarse entre el 15 y el 19 de julio

Los DNI terminados en 3, 4 y 5 podrán anotarse entre el 20 y el 22 de julio

Los DNI terminados en 6. 7, 8 Y 9 podrán anotarse entre el 23 y el 26 de julio Luego, entre el 27 y el 31 de julio el formulario de inscripción estará abierto para todas las terminaciones de DNI. Es importante recordar que, una vez enviado el formulario, se asignará provisoriamente un segmento. El Estado Nacional analizará los datos y, en caso de inconsistencias, se podrá asignar una nueva categoría que será informada por correo electrónico. En caso de dudas o consultas, estará disponible el Centro de Atención Telefónica de Energía 0800-222-7376 de 8 a 20 horas. MÁS INFO Servicios Públicos El Gobierno estima que el 30% dejará de tener subsidios Segmentación de tarifas: qué necesito para hacer el trámite presencial Para aquellas personas que carezcan de dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet, ANSES habilitó la posibilidad de obtener un turno para realizar el trámite presencialmente. Para ello, deberán presentar: Última boleta del servicio de gas o electricidad o la siguiente información: número de medidor y de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red.

Último ejemplar de DNI, Libreta Cívica o de Enrolamiento.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Ingresos de bolsillo y los de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Dirección de correo electrónico para contacto.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCOM), el número de registro. El turno presencial debe pedirse ingresando a www.anses.gob.ar/segmentacion-energetica. Quiénes pueden pedir el subsidio El nivel 1 estará integrado por los usuarios de mayores ingresos "que tendrán a su cargo el costo pleno del componente energía del respectivo servicio" y no recibirán subsidio, con ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT), que a valores de mayo representan $ 348.868,97. Otras de las condiciones para revestir en este grupo son la de ser titular de 3 o más automóviles con antigüedad menor a cinco años, tres o más inmuebles, una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o "ser titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena". El nivel 2, de menores ingresos, tomará como referencia ingresos netos menores a 1 CBT ($99.676,85), contar con certificado de vivienda del Renabap, vivir en un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario, que un integrante del grupo familiar posea una pensión vitalicia de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o posea un certificado de discapacidad. En este caso, el aumento en todo 2022 no será superior al 40% de la variación salarial del año pasado (53,4%), que resulta equivalente al 21,36%. El nivel 3 será integrado por clientes de ingresos medios o del nivel 2 si los propietarios en su conjunto cuentan con dos o más inmuebles o un vehículo de hasta tres años de antigüedad, excepto si un conviviente cuenta con un certificado de discapacidad. Para este nivel, el incremento será del 80% de la variación salarial de 2021, equivalente al 42,72%.