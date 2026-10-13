Swap: Caputo confirmó que Estados Unidos ganó dinero con el acuerdo

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a elogiar al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, luego de que el funcionario defendiera el swap de monedas con la Argentina y asegurara que Washington ganó dinero con la operación. El funcionario de la Casa Rosada calificó la estrategia estadounidense como una de las "jugadas" geopolíticas más "inteligentes" de las últimas "décadas", en referencia a una entrevista en MSNBC en la que Bessent justificó el respaldo financiero al gobierno de Javier Milei.

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A través de su cuenta de X, Caputo compartió el fragmento de la entrevista y destacó el papel de Estados Unidos en el respaldo financiero a la Argentina. "Probablemente la jugada geopolítica más inteligente y efectiva de un país en décadas", escribió el ministro.

En el mismo mensaje, el titular de la cartera de Economía agregó: "Esta entrevista es antes de que efectivamente se materializaran sus intenciones, ganando los candidatos aliados de USA en todas las elecciones (veremos Brasil)". Finalmente, Caputo cerró su publicación con un elogio al funcionario estadounidense: "Masterclass de Scott Bessent".

Bessent confirmó que Estados Unidos ganó dinero con el swap

Durante el intercambio con MSNBC, el periodista le preguntó al secretario del Tesoro cómo podía beneficiar a los estadounidenses un rescate de US$20.000 millones destinado a la Argentina. "¿Sabés qué es una línea de swap?", respondió Bessent.

Cuando el periodista confirmó que se trataba de un intercambio de monedas, el funcionario insistió en cuestionar la caracterización de la operación como un rescate. "¿Pero qué es eso? ¿Por qué lo llamarías un ‘rescate’? En la mayoría de los rescates no ganás dinero. El Gobierno de Estados Unidos ganó dinero", afirmó.