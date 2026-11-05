Supermercados Día vendió sus locales de Argentina: De Narváez compró la cadena

El Grupo De Narváez (GDN), propiedad del empresario Francisco de Narváez, acordó la compra del negocio de Supermercados Día en Argentina por US$ 53,8 millones. El traspaso se concreta en un momento complejo para las cadenas supermercadistas: caída del consumo, cambios en las modalidades de compra y dificultades para sostener rentabilidad.

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De acuerdo con lo informado por Grupo Día, el pago se concretará cuando se complete el traspaso, cuya fecha está prevista para el próximo 12 de noviembre. La operación marca la retirada de la compañía española del mercado argentino y constituye uno de los movimientos de mayor relevancia para el sector supermercadista local en los últimos años, según la revista Forbes.

La empresa española comunicó oficialmente la transacción mediante un comunicado, en el que confirmó que vendió su filial local a Dorinka S.R.L., sociedad controlada por la compañía de De Narváez.

La incorporación de la cadena le permitirá a GDN, que ya cuenta con la cadena ChangoMás, ampliar su presencia con un formato distinto al de sus negocios actuales: locales de proximidad, superficies más reducidas y una extensa red de establecimientos distribuidos en los barrios. Día tiene en el país cerca de 1.000 puntos de venta, entre sucursales propias y franquicias.

La adquisición representa otro avance del grupo de De Narváez, quien ya había concretado una operación de gran magnitud en 2020, cuando compró Walmart Argentina. Esa transacción comprendió más de 90 locales y una plantilla cercana a los 9.500 trabajadores.

Los motivos de su salida del país

La decisión se inscribe en el proceso de reestructuración internacional que la compañía española desarrolla desde hace varios años. Entre las medidas adoptadas figuran la venta de negocios vinculados a grandes superficies y actividades no alimentarias, además de su retirada de Portugal y Brasil.

Los resultados de la filial dan cuenta de las dificultades que atravesaba. En los doce meses cerrados en junio de 2026, el negocio argentino contabilizó pérdidas por 54 millones de euros y registró una salida de caja de 14 millones de euros.