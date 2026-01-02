A partir del 1° de enero de 2026, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo esquema de subsidios energéticos que dejó atrás la tradicional segmentación por niveles de ingresos. El sistema vigente, que dividía a los usuarios en tres categorías (N1, N2 y N3), será reemplazado por un régimen único llamado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que aplicará criterios más estrictos para definir quiénes pueden acceder al beneficio.

El objetivo principal de este rediseño es concentrar la ayuda en los hogares con mayor vulnerabilidad y reducir el alcance general de los subsidios sobre los servicios de electricidad, gas natural y garrafas. Así, se eliminará el sistema progresivo que diferenciaba entre ingresos bajos, medios y altos, y solo existirá una división: quienes recibirán subsidios y quienes no.

Qué hacer para mantener el subsidio a la luz y el gas

El nuevo modelo establece que el acceso al beneficio dependerá de un único umbral de ingresos y condiciones sociales específicas. En concreto, el principal requisito económico será que el grupo familiar tenga ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar de dos personas, según los valores que publica el INDEC. Este tope reemplaza los parámetros que antes definían los niveles N2 y N3.

Con esta medida, el Gobierno busca mantener el subsidio para los hogares que antes formaban parte del Nivel 2 y para algunos usuarios del Nivel 3, sobre todo aquellos con mayor vulnerabilidad social. Además del requisito económico, el esquema conservará criterios sociales que permitirán conservar el beneficio aunque el hogar supere el límite de ingresos.

Entre estos criterios sociales se incluyen:

Tener un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Contar con un miembro que perciba Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

En la actualidad, el umbral para acceder al subsidio se ubica en $ 3.771.987. Sin embargo, la Secretaría de Energía podrá "determinar los indicadores de exteriorización patrimonial que autoricen a presumir capacidad de pago y cuya verificación respecto de alguno de los integrantes del hogar justificará el rechazo o la exclusión del beneficio". De esta forma, se guardan la posibilidad para sumar en breve nuevas condiciones que permitan excluir de los subsidios a más usuarios.

Además, se implementará un sistema de revisión anual para actualizar los datos socioeconómicos de los beneficiarios y evitar fraudes. Las empresas prestadoras deberán ajustar sus facturaciones según el nuevo padrón, garantizando mayor transparencia y equidad en la distribución de subsidios.

Así serán los nuevos subsidios al gas y la luz en 2026

Los hogares que sigan recibiendo subsidios tendrán una cobertura del 50% sobre un consumo base de electricidad que varía según la estación del año:

300 kWh mensuales en verano e invierno.

150 kWh mensuales en primavera y otoño.

El consumo que supere esos límites será cobrado a tarifa plena. En cuanto al gas, el descuento del 50% sobre un bloque de consumo determinado por zona se aplicará solo durante los meses de invierno, entre abril y septiembre.

Durante 2026, de forma transitoria, se sumará una bonificación adicional del 25% que comenzará a regir en enero y se irá reduciendo 2 puntos porcentuales por mes hasta desaparecer en diciembre. Esto implica que, por ejemplo, en enero, el subsidio para la electricidad podrá alcanzar el 75% sobre el consumo base para quienes continúen dentro del régimen.

En el caso del gas, el subsidios especial 2026 por mes será variable:

Enero: 25%

Febrero: 22,73%

Marzo: 20,45%

Abril: 18,18%

Mayo: 15,91%

Junio: 13,64%

Julio: 11,36%

Agosto: 9,09%

Septiembre: 6,82%

Octubre: 4,55%

Noviembre: 2,27%

Diciembre: 0%

Un dato importante para los usuarios actuales es que quienes ya están inscriptos en el RASE no deberán volver a anotarse para gas natural y electricidad, ya que sus datos serán migrados automáticamente al nuevo registro. En cambio, los nuevos beneficiarios, como los usuarios de gas propano por redes y quienes acceden a garrafas, tendrán que empadronarse obligatoriamente en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF).