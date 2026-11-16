Turbulento inicio de semana en los mercados: sube el dólar y el riesgo país

Los activos financieros argentinos comenzaron la semana en terreno negativo: este lunes subieron el dólar y el riesgo país, mientras que los bonos y las acciones operaban con pérdidas. En el Banco Nación, el dólar oficial cotizaba a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, una suba de $5 respecto del cierre anterior. En el mercado paralelo, el blue se ubicaba en $1.560 y $1.580, respectivamente, mientras que el mayorista operaba entre $1.539 y $1.548.

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El riesgo país, en tanto, avanzaba siete puntos hasta los 839, en una jornada en la que los bonos de la deuda pública registraban caídas de hasta el 1%. La debilidad de la actividad económica y el impacto de factores externos pesaban sobre los títulos argentinos. En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedía un 1,8%, mientras que las acciones de empresas locales que cotizan en Nueva York también mostraban una mayoría de bajas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la coyuntura a un shock externo que elevó las tasas de interés y redujo el crecimiento mundial. Además, sostuvo que existe un componente político vinculado al temor de los inversores a un regreso del kirchnerismo.

Caputo reconoció que la economía creció menos de lo prometido: “Hubo shocks externos"

Caputo, reconoció que la actividad económica tendrá un crecimiento menor al que proyectaba inicialmente el Gobierno de Javier Milei. Atribuyó el resultado a una serie de factores externos, entre ellos la guerra y la suba de las tasas de interés internacionales, y admitió que las expectativas oficiales de principios de año eran más optimistas.

“Es verdad que a principio de año creíamos que íbamos a crecer más. Hubo shocks externos más prolongados de lo que pensábamos, como la guerra y la suba de tasas. Afectó a la gran mayoría de los países”, sostuvo en una amable entrevista con el conductor de Radio Mitre Eduardo Feinmann.

En esa línea, el funcionario reconoció que el desempeño de la economía quedó por debajo de las previsiones oficiales. “Vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado”, afirmó, al tiempo que insistió en que el escenario internacional tuvo un impacto sobre las perspectivas de crecimiento de la Argentina.

Caputo también se refirió a la situación del empleo y reconoció que el trabajo formal todavía no consigue recuperarse. “El empleo no crecía desde 2011. Hoy el formal no crece, pero sí lo hace el informal, que además tuvo un incremento de salarios”, señaló. De esta manera, buscó destacar la evolución del empleo no registrado frente al estancamiento de los puestos de trabajo formales.