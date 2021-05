El precio de la soja, que se ubica por encima de los 600 dólares la tonelada y se consolida en valores ascendentes no registrados en los últimos nueve años, se mantendrá con precios sostenidos durante el 2021, estimó este miércoles el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras. "Teniendo en cuenta que la sequía en América del Sur genera menos oferta, vemos el 2021 con precios de la soja muy sostenidos", señaló el dirigente agroindustrial.

Idígoras remarcó que la mejora en el precio de la soja también muestra firmeza en sus derivados (harina y aceite de soja) que se ha "despegado a nivel mundial". "Argentina es un gran jugador mundial, es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja y el tercer exportador de poroto", añadió el directivo a Télam Radio.

El ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, consideró que el valor de la soja forma parte de un "mercado mundial impredecible", aunque es una "buena noticia para el Gobierno desde el punto de vista fiscal".

"Nadie hubiera pensado los aumentos en el precio de la soja que se registraron el año pasado", y recordó que "los mercados mundiales están manejados por una gran cantidad de especuladores", detalló el dirigente.

Los precios futuros de la soja mantenían este miércoles la tendencia ascendente en el Mercado de Chicago y se consolidaba en valores que no se registraban en los últimos nueve años, mientras también subían las cotizaciones del maíz y retrocedían las del trigo, reportaron las operadoras locales.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,40% (US$ 8,45) hasta US$ 610,13 la tonelada, mientras que el contrato de julio avanzó 1,71% (US$ 10,20) para ubicarse en US$ 603, 52 la tonelada. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el repunte refleja “la debilidad del dólar y las compras de fondos”.