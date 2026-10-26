Si soy monotributista, ¿cobro el aguinaldo de diciembre 2026? Todo lo que hay que saber

Con la proximidad de diciembre de 2026, una de las consultas más frecuentes entre los trabajadores independientes es si les corresponde cobrar el aguinaldo. Sin embargo, los monotributistas no tienen derecho al Sueldo Anual Complementario (SAC) por su actividad independiente, ya que este beneficio está previsto para quienes trabajan en relación de dependencia.

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El aguinaldo es un ingreso adicional establecido por la legislación laboral argentina que se paga en dos cuotas anuales, una en junio y otra en diciembre. Su monto equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante cada semestre.

A diferencia de los empleados registrados, los monotributistas desarrollan una actividad independiente y facturan sus servicios o productos a sus clientes. Por lo tanto, no cuentan con un empleador obligado a liquidarles el SAC.

Cuánto cobran los monotributistas

¿Los monotributistas cobran aguinaldo en diciembre de 2026?

La respuesta es no. Estar inscripto en el monotributo no genera el derecho a cobrar aguinaldo, independientemente de la categoría en la que se encuentre registrado el contribuyente.

El régimen simplificado administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite a pequeños contribuyentes cumplir con sus obligaciones impositivas y previsionales mediante un pago mensual unificado. Sin embargo, esta inscripción no establece una relación laboral de dependencia ni otorga automáticamente los derechos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo.

Por ese motivo, quienes trabajan exclusivamente como monotributistas no reciben aguinaldo, vacaciones pagas, indemnización por despido ni otros beneficios propios de una relación laboral registrada.

Por qué los monotributistas no cobran aguinaldo

La principal diferencia entre un monotributista y un trabajador en relación de dependencia es la naturaleza del vínculo laboral. En el caso de los empleados registrados, existe un empleador responsable de pagar el salario mensual y cumplir con las obligaciones laborales, entre ellas el Sueldo Anual Complementario.

En cambio, los monotributistas prestan servicios o comercializan productos por cuenta propia y emiten facturas por sus operaciones Esto significa que no existe una obligación legal de los clientes de pagarles aguinaldo, incluso cuando mantienen una relación comercial durante todo el año.

No obstante, las partes pueden acordar contractualmente pagos adicionales, aunque estos no constituyen el SAC previsto por la legislación laboral.

Salarios de monotributo en diciembre

¿Qué pasa si soy monotributista y también trabajo en relación de dependencia?

Existe una excepción importante: una persona puede estar inscripta en el monotributo y, al mismo tiempo, tener un empleo registrado. En ese caso, sí le corresponde cobrar aguinaldo por su trabajo en relación de dependencia, aunque no por los ingresos que obtiene mediante su actividad independiente.

Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa con un salario mensual y, además, factura servicios profesionales como monotributista, recibirá el SAC correspondiente a su empleo registrado.

El cálculo se realizará exclusivamente sobre las remuneraciones de esa relación laboral, sin incluir los ingresos facturados como trabajador independiente.

También es importante distinguir las relaciones comerciales genuinamente independientes de aquellas situaciones en las que una persona factura como monotributista, pero en los hechos trabaja bajo condiciones propias de una relación de dependencia. En estos casos, pueden existir derechos laborales que deban ser reconocidos.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre de 2026

El Sueldo Anual Complementario corresponde principalmente a los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como del sector público, de acuerdo con las normas aplicables.

También lo perciben los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Trabajadores registrados del sector privado: reciben el SAC de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.

Empleados públicos: cobran el aguinaldo según el régimen correspondiente.

Trabajadores de casas particulares: tienen derecho a percibirlo conforme a su legislación específica.

Jubilados y pensionados de ANSES: reciben el medio aguinaldo junto con sus haberes previsionales.

En cambio, quienes trabajan exclusivamente de manera independiente, incluidos los monotributistas, no tienen derecho al SAC por esa actividad.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre de 2026

Para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, la segunda cuota del aguinaldo tiene como fecha de vencimiento el 18 de diciembre de 2026, que este año cae viernes. La normativa contempla un margen de cuatro días hábiles adicionales para completar la liquidación.

Por su parte, los jubilados y pensionados de ANSES reciben el aguinaldo junto con la prestación de diciembre, de acuerdo con el calendario de pagos organizado por la terminación del DNI.