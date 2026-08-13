Shein perdió un juicio en Londres contra Temu por infracción de derechos de autor

La plataforma de moda rápida en línea Shein sufrió un revés judicial este jueves en Londres al perder la primera ronda de su batalla legal contra su competidor Temu, en el marco de un litigio iniciado por una supuesta infracción de derechos de autor sobre las fotografías de diversos productos comercializados en internet. La sentencia se dio a conocer en momentos en que Shein evalúa alcanzar una valoración de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares de cara a su próxima salida a bolsa en la plaza de Hong Kong.

La decisión emitida por el tribunal londinense desestimó de forma integral los reclamos presentados por Shein y estimó la reconvención entablada por Temu, firma que exigía una indemnización económica por los perjuicios económicos ocasionados tras haberse visto obligada a retirar anuncios comerciales cuando su rival obtuvo una orden judicial previa. Tras la lectura del dictamen, un vocero de Shein manifestó la disconformidad de la compañía ante el resultado: "No creemos que ese sea el resultado adecuado para las marcas y los titulares de derechos que buscan proteger sus derechos de autor en internet". Por su parte, la representación de Temu no emitió comentarios inmediatos tras la resolución del tribunal.

Durante la apertura del proceso oral en mayo, Shein había acusado a Temu de vulnerar sus derechos de propiedad intelectual "a escala industrial", sosteniendo que utilizaba sus materiales fotográficos para promocionar réplicas de indumentaria de su marca propia y "aprovecharse" de la posición de un competidor con mayor grado de consolidación en el mercado. En respuesta, Temu rechazó las imputaciones y argumentó que el accionar judicial de Shein respondía a una estrategia deliberada para asfixiar la competencia en el sector minorista.

El conflicto entre ambas plataformas, que han experimentado una rápida expansión global mediante la venta de ropa, accesorios y dispositivos a precios reducidos, incluye demandas paralelas radicadas en tribunales de Estados Unidos. Asimismo, el tribunal británico juzgará el próximo año una contrademanda independiente promovida por Temu, en la cual se acusa a Shein de infringir la ley de competencia al presionar a los proveedores de moda rápida para la firma de acuerdos de exclusividad.

Con información de Reuters