Chevron y Total se comprometieron a incrementar inversones por US$ 1.030 millones en 2023

(Por Mara Laudonia, enviada especial) Las petroleras Chevron y Total se comprometieron a incrementar sus inversiones en la Argentina por un total de US$ 1.030 millones para 2023.

Durante su estadía en Houston, el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo extensas reuniones con el sector productor de petróleo, gas y bilaterales, en las que Chevron y Total prometieron aumentar sus inversiones para 2023, indicaron fuentes oficiales .

Las conversaciones con las empresas al respecto continuarán pero, en el caso de Total, confirmó a Massa inversiones por un total de US$ 700 millones para su proyecto de desarrollo Fénix en la Cuenca Austral en petróleo convencional.

En tanto, Chevron anunció un incremento respecto de sus inversiones ya pautadas, de US$ 330 millones, cuando anteriormente estaba previsto invertir US$ 700 millones. Chevron utilizará los recursos para invertir en una tercera área de producción en Vaca Muerta, para producir petróleo no convencional o shale.

Los anuncios de inversión se dieron luego de la reunión que mantuvo ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, con Clay Neff, Presidente de Exploración y Producción para América Latina y África de Chevron; y Eric Dunning, director general para América Latina, entro otros diretivos.

Para afianzar aún más la relación, por la tarde Massa fue de visita a un Centro de Operaciones de la firma, ubicado en un imponente edificio de Chevron en el centro de Houston, donde también fue recibido por Neff.

Massa estuvo acompañado por el asesor en asuntos internacionales Gustavo Martie Pandiani; la secretaria de Energía, Flava Royón, y el presidente de YPF, Pablo González.

Uno de los gestos del gobierno argentino con Chevron fue la promesa de volver a poner operativo el decreto 929 firmado en el 2014.

Se trata de una norma que la gestión de Mauricio Macri dejó sin efecto, imponiendo trabas para operatoria en el manejo de las divisas.

Con información de Télam