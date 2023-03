Cafiero se reunió con la primera ministra de Bangladesh para simplificar ingreso de productos

(Agrega declaraciones de Cafiero) El canciller Santiago Cafiero acordó con el ministro de comercio de Bangladesh, Tipu Munsh, los instrumentos necesarios para simplificar el ingreso de productos argentinos a ese mercado, al tiempo que mantuvo un encuentro con la primera ministra de ese país, Sheikh Hasina, en Daca, la capital de la nación sudasiática, para reforzar el vínculo bilateral entre ambos países, informó el Palacio San Martín.

“Las empresas argentinas tendrán trámites más simples para exportar sus productos a Bangladesh”, afirmó Cafiero en Twitter, y destacó: “En Dacca me reuní con la primera ministra, Sheikh Hasina; y firmé con el ministro de Comercio, Tipu Munshi; un acuerdo sobre Cooperación e Intercambio Comercial”.

A través de este Memorándum sobre Cooperación e Intercambio Comercial, es que se acordaron los instrumentos necesarios para simplificar el ingreso de productos argentinos.

La intención de las autoridades argentinas en estos encuentros desarrollados en Bangladesh es "avanzar en los acuerdos que permitirán fomentar el comercio recíproco en general, y especialmente un mayor flujo de ventas argentinas hacia ese destino".

Voceros de Cancillería indicaron que Bangladesh importa agroalimentos básicos como trigo, aceite, azúcar, lentejas y cereales, y apunta a un suministro confiable de esos y otros productos, por medio de la compra en forma directa en el marco de un plan estatal que subsidia alimentos para 10 millones de personas, a través de la Trading Corporation of Bangladesh (TCB), un organismo estatal que funciona bajo la órbita del ministerio de Comercio dedicado a importar y exportar productos y a la distribución y venta de commodities.

"Fue una reunión muy importante y significativa para la Argentina. Esto le va permitir a nuestro país exportar muchos más productos a Bangladesh", afirmó el subsecretario de Promoción del Comercio y las Inversiones, Guillermo Merediz

En ese sentido, el funcionario indicó que "en las visitas que hicieron las autoridades de Bangladesh a la Argentina solicitaron un aumento de las exportaciones argentinas de aceite de soja y derivados, y otros productos".

"Esto tiene que ver con un programa masivo que tiene el gobierno blangadesí para diez millones de personas en asistencia de alimentos. Las gestiones realizadas por la Cancillería tienen que ver con que la Argentina pueda abrir mercados y abrir la exportación, para generar más dólares. Esta misión va a permitir justamente que la Argentina tenga más dólares genuinos que es lo que necesita nuestro país para estabilizar su situación macroeconómica y generar estabilidad necesaria para seguir creciendo", precisó Merediz.

El objetivo de la Argentina "es incrementar la relación comercial, que tiene un amplio potencial de crecimiento, buscando diversificar la oferta exportable argentina, centrada actualmente en aceites, cereales, harinas y pellets de soja, en vistas a satisfacer la demanda creciente del mercado bangladesí, un territorio de 170 millones de personas", se remarcó desde Cancillería.

Desde el punto de vista sanitario, la Argentina tiene abierto el mercado para ingresar a Bangladesh con aceites de girasol, arvejas, garbanzos, trigo, harina de pescado, lácteos, maíz pisingallo y naranjas, mientras que en los insumos industriales se encuentra habilitada la fibra de algodón.

Paralelamente a estas reuniones, la Cancillería organizó una misión comercial con más de 300 reuniones comerciales con los 20 empresarios nacionales que integran la comitiva en busca de ampliar las exportaciones al país asiático.

En 2022 el comercio bilateral con Bangladesh fue de US$ 765 millones. Las exportaciones argentinas alcanzaron US$ 742,9 millones y las importaciones desde Bangladesh totalizaron US$ 22,1 millones. Se registró en 2022 un superávit comercial para la Argentina de US$ 720,8 millones.

